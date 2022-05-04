Отечественная ИТ-индустрия позволит сохранить достигнутый уровень эффективности планирования ресурсов НПЗ

Разработкой инженерного программного обеспечения для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперарабатывающей промышленности РФ займутся совместно компания «СиСофт разработка» (г. Москва) и Центр мониторинга новых технологий (г. Москва), между которыми уже подписано соответствующее соглашение. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт».

В условиях антироссийских санкций и возникающих рисков ухода с отечественного рынка иностранных разработчиков ПО складывается ситуация, при которой предприятия промышленного сектора страны – НПЗ, ГПЗ и НХЗ – могут остаться без необходимого инженерного программного обеспечения. Это может стать еще одним серьезным ударом по ведущей отрасли экономики страны – нефтегазовой, чего допустить нельзя.

Как известно, США включили в перечень санкций запрет на поставки в Россию оборудования и технологий, которые до последнего времени широко использовались в том числе в отечественной промышленности. В этот список входит и программное обеспечение, что, по мнению экспертов, может вызвать серьезные проблемы. Копирование программных решений производства США повлечет за собой нарушение лицензионных соглашений.

Компания «СиСофт разработка» (CSoft) и ООО «ЦМНТ» выразили готовность к сотрудничеству с целью закрыть потребности отрасли в качественных аналоговых ИТ-решениях и обеспечить предприятия отрасли квалифицированным ПО для решения предметных задач по планированию и оптимизации.

«Уверен, что объединение усилий ведущего российского разработчика ПО CSoft и исследовательской компании ЦМНТ, имеющей опыт научных исследований в предметной области, поможет предприятиям промышленного сектора сохранить достигнутый уровень эффективности с применением отечественной версии», – отметил директор по инжинирингу ЦМНТ Александр Зуйков.

На сегодняшний день в России действуют 37 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), при этом до введения санкций программное обеспечение для них поставляли всего два вендора: AspenTech, специализирующийся на услугах для нефтегазовой промышленности, и Honeywell – производитель электронных систем управления и автоматизации. Отечественных решений, которые позволили бы закрыть потребности промышленности, до последнего времени на российском рынке представлено не было.

«IndustriCS Platform (Refinery) – первый российский программный продукт, позволяющий решать задачи производственного планирования и оптимизации работы НПЗ и нефтехимических производств. Он является совместным проектом ЦМНТ и компании “СиСофт разработка”», – сказал руководитель департамента цифровизации CSoft Александр Воротников.

Основная задача программы – ресурсное планирование и расчет оптимального варианта производственного плана, которому соответствует максимальная маржинальность, с учетом ограничений по качеству товарной продукции.

Области применения системы IndustriCS Platform (Refinery) различны.

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Она актуальна для производственных организаций, позволяя провести экономическую оптимизацию объемного планирования деятельности предприятия, организовать стратегическое планирование его деятельности, осуществлять бизнес-планирование.

Проектным организациям IndustriCS Platform (Refinery) предоставляет возможность проводить технико-экономическую оценку изменений в выработке и качестве товарных пулов при модернизации или строительстве новых производственных мощностей, а также оценить максимальный потенциал выработки нефтепродуктов на НПЗ.

Выход бета-версии программы IndustriCS Platform (Refinery) ожидается во втором полугодии 2022 г.

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«СиСофт разработка» (СSoft) входит в Группу компаний «СиСофт». Российский разработчик инженерного программного обеспечения САПР и BIM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования с опытом работы на рынке свыше 30 лет.

ЦМНТ (Центр мониторинга новых технологий) – независимая исследовательская компания, специализирующаяся на разработке новых продуктов и технологий, экспериментальных и аналитических исследованиях и консалтинге в нефтегазовом секторе, нефтехимии, энергетике, в области альтернативных видов топлива.