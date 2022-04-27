Главой комитета по промышленному ПО и стандартизации при АРПП назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка»

В ходе годового собрания членов Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которая является крупнейшим сообществом российских производителей программного обеспечения, принято решение о создании комитета по промышленному ПО и стандартизации при Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП). Деятельность вновь образованного комитета должна обеспечить актуализацию и разработку целого ряда стандартов в области цифровизации промышленности, устройства и эксплуатации производственных объектов, промышленного и гражданского строительства в сотрудничестве с техническими комитетами Росстандарта.

Главой комитета назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка» Михаил Бочаров. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт».

АРПП – единая отраслевая площадка, объединяющая более двухсот отечественных компаний-разработчиков. Активная работа экспертного сообщества, постоянное взаимодействие с государственными структурами позволяют Ассоциации решать основные задачи: положительно влиять на развитие российской отрасли информационных технологий, учитывая политику государства в ИТ-сфере.

Михаил Бочаров

На фоне проходящей в стране широкой цифровизации, повсеместного перехода отечественных компаний на российское ПО, а также внедрения цифровых технологий в промышленное и гражданское строительство одними из наиболее актуальных задач стали разработка стандартов и нормативно-правовое регулирование отрасли.

«Целью создания комитета по промышленному ПО и стандартизации является объединение усилий для дальнейшего развития теоретических основ и подготовки практических рекомендаций в сфере управления качеством в условиях массовой цифровизации. Создание новых программных продуктов, внедрение их в производство, в том числе в строительной отрасли, влекут за собой необходимость разработки новых стандартов, требуют оперативного отклика экспертного сообщества, – отметил Михаил Бочаров. – Учитывая большую социальную значимость проблемы, стандартизация является необходимым элементом системы нормативно-технического регулирования,

управления нормативной и технической документацией в условиях перехода к цифровой экономике».

Российские proxy занимают рынок Техника

«Активная цифровизация проектно-строительной отрасли требует внесения существенных изменений в законодательство и нормативно-техническое регулирование. Профессиональное сообщество, понимая трудоемкость задачи, терпеливо вникает в нормативные нововведения, влияющие на внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ). Специалисты отрасли, законодатели, представители федеральных и региональных органов власти, инвесторы и ученые все активнее включаются в обсуждение актуальных проблем ТИМ, обмениваются опытом. Целью системы информационного моделирования является объединение возможностей многих классов программного обеспечения для формирования ТИМ на основе информационной модели. Пока ТИМ в полном объеме внедряются лишь на общегражданских объектах, но основного эффекта можно достичь именно в промышленности. С целью решения наиболее актуальных вопросов и был создан профильный комитет при АРПП. Группа компаний «СиСофт» (CSoft), являясь ведущим разработчиком инженерного и технологического ПО для ключевых отраслей промышленности, принимает активное участие в процессе происходящей сегодня в нашей стране цифровизации экономики. Являясь представителем этой компании в АРПП, я понимаю, насколько ответственно то, чем мне предстоит заниматься на посту руководителя комитета. Ключевая задача, которая стоит перед комитетом – обобщить законодательный опыт и ускорить цифровизацию», – сказал исполнительный директор компании «СиСофт разработка» Михаил Бочаров.

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CSoft: более 30 лет на рынке инженерного ПО; свыше 60 собственных разработок; большой опыт работы в области САПР, ТПП, BIM, PLM, управления данными; инжиниринговый центр; собственный учебный центр; филиалы в крупнейших городах России и стран СНГ.