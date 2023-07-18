Выход новой версии программного продукта ElectriCS Storm

АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) сообщает о выходе новой версии ElectriCS Storm – программного продукта, предназначенного для автоматизации процесса проектирования молниезащиты, заземления зданий и сооружений, электромагнитной совместимости. Об этом CNews сообщили представители CSoft Development.

Основные отличительные особенности новой версии: добавлена возможность работы с графическими редакторами AutoCAD 2022/2023, BricsCAD V22, nanoCAD v22/v23; оптимизирован расчет эквивалентного удельного сопротивления многослойного грунта; выполнена доработка пользовательского интерфейса.

ElectriCS Storm 2023 состоит из четырех подсистем: подсистемы расчета молниезащиты (РМЗ); подсистемы расчета заземляющих устройств (РЗУ); подсистемы расчета заземления подстанций (РЗП); подсистемы расчета электромагнитной обстановки (ЭМО).

В подсистеме РМЗ осуществляются расчет и построение зон молниезащиты в соответствии с различными руководящими документами, а также построение вертикальных и горизонтальных сечений зон защиты. Имеется возможность одновременного просмотра в 3D-виде зданий и сооружений, требующих молниезащиты, и зон защиты, полученных в результате расчета.

Подсистема РЗУ предназначена для расчета искусственных и естественных заземлителей. Предусмотрено два вида расчетов: расчет сопротивления растеканию и расчет напряжения прикосновения.

В подсистеме РЗП осуществляется расчет заземления подстанций напряжением 3 кВ и выше с одновременной оптимизацией параметров заземляющего устройства по критерию минимума расхода металла.

Подсистема ЭМО позволяет выполнять расчет сопротивления растеканию заземлителей, расчет потенциалов и токов по узлам и ветвям ЗУ для ударов молнии и короткого замыкания, расчет наведенных от молнии импульсных напряжений во вторичных цепях. Также в подсистеме выполняются расчеты полей потенциалов, напряженности магнитного поля, напряжения прикосновения, напряжения шага. Результаты расчетов могут отображаться в виде 3D-поверхности, цветового поля, изолиний.

Функционал всех подсистем ElectriCS Storm 2023 позволяет выполнять документирование результатов расчетов в виде табличных документов MS Word.

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Более подробная информация об изменениях и исправлениях в программе ElectriCS Storm 2023 представлена в разделе «Что нового».

ElectriCS Storm распространяется по двум схемам продаж: пользователям предложены постоянная лицензия и лицензии с ограниченным сроком действия (на один и на два года).

Пользователям с действующей подпиской обновление предоставляется бесплатно.

«Кроме доработок в части функционала, в новой версии значительное внимание было уделено пользовательскому интерфейсу: изменены иконки команд, настроены и оптимизированы некоторые диалоговые окна. Эти изменения позволяют сделать работу с программным продуктом более комфортной для пользователя», - сказал руководитель проекта отдела разработки программного обеспечения для автоматизированного проектирования Иван Кудряшов.

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«Сисофт девелопмент» (CSoft Development) – российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования. С 1989 г. компания «Сисофт девелопмент» создает решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам. За это время ее специалистами были разработаны более 60 программных продуктов, которые применяются крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубежом.