Polymedia заключила партнерское соглашение с SWR

Системный интегратор, дистрибьютор и разработчик аппаратных и программных решений компания Polymedia, подписала соглашение о сотрудничестве с азиатским производителем научно-измерительного оборудования – компанией Jiangsu SWR Science & Technology Co., Ltd (SWR).

Компания SWR основана в 2001 г. на базе Центра научно-исследовательских разработок современного учебного оборудования Нанкинского педагогического университета. Компания создала собственные центры разработки учебных программ и технического обслуживания. Оборудование и программное обеспечение (ПО) компании занимают высокую долю на внутреннем и международном рынках. Компания SWR получила 8 национальных патентов на изобретения, 29 патентов на установки и 40 национальных авторских прав на ПО.

В рамках соглашения компания Polymedia стала партнером и дистрибутором компании SWR на территории России и стран СНГ. В частности, речь идет о поставках образовательных решений на базе цифровых интерактивных лабораторий, наглядно-демонстрационного оборудования для проектно-исследовательской деятельности, проведения экспериментов, наблюдений и лабораторных работ на занятиях по физике, биологии, химии, географии и естествознанию в начальных классах. В портфеле Polymedia теперь более 200 цифровых датчиков (проводных и беспроводных) и мультидатчики SenseDisc.

«Соглашение с компанией SWR это серьезный шаг на пути переформатирования продуктового портфеля компании. Конечной целью сотрудничества является локализация производства в русле политики импортозамещения, которой мы следуем. Напомним, что мы уже сделали совместно с партнерами отечественные интерактивные дисплеи, которые в начале 2023 г. были внесены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, а также начали проект локализации производства цифровых лабораторий под брендом Polylab. Таким образом, соглашение с компанией SWR является важной вехой в реализации нашей стратегии на образовательном рынке РФ», – сказал директор по развитию дистрибуции Polymedia Максим Жуков.

Также компания Polymedia будет заниматься наглядно-демонстрационным оборудованием: аппарат для изучения закона Джоуля, установка по изучению центростремительной силы, цифровой демонстратор сохранения механической энергии, установка по изучению разнонаправленных векторных сил, цифровая установка по изучению температурных свойств пламени и другим.

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«Развитие российского рынка является одним из наиболее стратегически важных направлений развития компании SWR. Мы надеемся, что сможем обеспечить российский рынок образования высококачественными и высокотехнологичными оборудованием для образования, которое поможет цифровизации образования в России. Мы надеемся на успешное сотрудничество с компанией Polymedia в рамках импортозамещения и локализации производства. Мы окажем Polymedia всю необходимую поддержку в рамках нашего сотрудничества», – сказал Чжифей Ван, генеральный директор компании SWR.

В продуктовом портфеле SWR есть кейсы с готовым дополнительным оборудованием для организации экспериментов и лабораторных работ по предметам естественно-научного цикла. В комплекте с каждым решением SWR идет кроссплатформенное программное обеспечение с онлайн базой сценариев экспериментов.