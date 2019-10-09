Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве

Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, проведет ежегодный SOLIDWORKS SUMMIT 16 октября в Москве. Мероприятие соберет более 1500 руководителей и технических директоров предприятий, инженеров-конструкторов, промышленных дизайнеров и ключевых экспертов в области 3D-проектирования из ведущих организаций России и СНГ. В этом году саммит пройдет под девизом «Где идеи обретают форму», что демонстрирует новый подход компании к 3D-проектированию, производству и совместной работе. В рамках саммита состоится презентация SOLIDWORKS 2020, SOLIDWORKS SIMULATION 2020, SOLIDWORKS PDM 2020, а также партнерских решений под SOLIDWORKS.

Мероприятие откроет Алексей Рыжов, управляющий директор Dassault Systèmes в России и СНГ, и расскажет о локальной стратегии и развитии бренда SOLIDWORKS, а также о достижениях экосистемы партнеров. Обзор обновлений и технических преимуществ программного комплекса SOLIDWORKS 2020 представит Сучит Джайн (Suchit Jain), вице-президент отдела стратегического планирования и коммуникаций бизнеса SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. В рамках пленарной сессии также выступит Леонид Можейко, генеральный директор АО «Русская механика», и расскажет об опыте внедрения продуктов SOLIDWORKS ведущим российским производителем снегоходов и мотовездеходов. Мероприятие продолжится индустриальными сессиями, разделенными на четыре тематических трека – «Проектирование и инженерный анализ», «Управление проектами и производствами», «Партнерские решения SW», «Управление программными активами» – где эксперты, заказчики и партнеры Dassault Systèmes поделятся примерами успешных реализованных проектов на базе SOLIDWORKS.

Ключевыми спикерами SOLIDWORKS SUMMIT 2019 станут:

Алексей Рыжов, управляющий директор в России и СНГ, Dassault Systèmes

Сучит Джайн (Suchit Jain), вице-президент отдела стратегического планирования и коммуникаций бизнеса SOLIDWORKS, Dassault Systèmes

Стефан Бонамур (Stephane Bonnamour), глобальный директор по продажам, подразделение Simulation, Dassault Systèmes

Помимо насыщенной деловой программы, участники мероприятия также смогут посетить выставку партнерских решений, а также принять участие в CAD-хакатоне Modelmania и получить ценные призы.

Мероприятия Dassault Systèmes ежегодно получают активную поддержку со стороны компаний-партнеров. Платиновым партнером SOLIDWORKS SUMMIT 2019 выступила компания Softline. Саммит также поддержали компании SWR, iTOOLS, HP, CSoft, IDT и SysSoft.

SOLIDWORKS Summit 2019 пройдет 16 октября в Цифровом деловом пространстве (Москва). Кроме того, предусмотрена онлайн-трансляция при поддержке компании СADIS. Бесплатная регистрация доступна на сайте мероприятия.