Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works

Dassault Systèmes выпустила новые коммерческие пакетные предложения 3DExperience Works, которые предоставляют пользователям Solidworks интегрированные и автоматизированные инструменты коллективной работы, позволяющие упростить креативный процесс и сэкономить время и ресурсы.

Новые предложения – Standard, Professional и Premium – включают пакеты со стандартными и премиальными приложениями, а также прикладную профессиональную подборку. Все приложения устанавливаются, лицензируются и получают обновления на базе платформы 3DExperience, где также хранятся пользовательские данные. Данный подход позволяет заказчикам Solidworks использовать те же десктопные приложения, которые они применяли ранее для создания новых продуктов и уникального пользовательского опыта. При этом клиенты могут наслаждаться всеми преимуществами цифровой платформы: расширенными возможностями совместной работы, встроенными и простыми в использовании инструментами для управления данными, автоматическим обновлением программного обеспечения, а также гибким и удобным доступом к самым актуальным проектным данным, и все это – в рамках единого интерфейса.

Новые масштабируемые решения также включают приложения для проектирования нового поколения 3D Creator и 3D Sculptor, которые запускаются в любом браузере и доступны из любой точки мира. Это расширяет возможности пользователей при работе с Solidworks, позволяя им выбирать из десятков мощных приложений 3DExperience Works именно те, которые необходимы им для решения задач. Заказчики могут изучить и задействовать все сервисы, предлагаемые платформой, для достижения лидерства своей компании в области цифровой трансформации.

«Клиенты не нуждаются в простой разработке дизайна, они хотят точно знать, какие ощущения возникнут у потребителя будущего изделия. Для этого необходимо совершенствовать дизайн, моделирование, методики регулирования и управления, производственные аспекты и, что важнее всего, – процесс организации совместной работы всей цепочки людей, которые участвуют в создании ценности. Мы хотим предложить заказчикам дополнительные актуальные для их бизнеса опции и по этой причине упростили возможности использования и изучения 3DExperience Works, – отметил Жан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi), генеральный директор Solidworks, Dassault Systèmes. – Благодаря нашим новым коммерческим предложениям пользователи Solidworks сохраняют доступ к мощным десктопным приложениям, которые они уже давно знают и любят, а также получают значительные дополнительные преимущества. На платформе 3DExperience объединены все процессы, инструменты и команды, участвующие в разработке, проектировании, моделировании, производстве, продаже и обслуживании. Разумеется, наши клиенты по-прежнему имеют возможность приобрести автономную десктопную версию Solidworks при желании, но новые адаптированные под нужды заказчиков пакеты помогут сэкономить время и уделить больше внимания созданию, разработке и реализации своих идей. Кроме того, мы планируем выпустить аналогичные предложения для образовательных учреждений и стартапов, чтобы помочь им максимизировать свою эффективность».