Dassault Systèmes представила Solidworks 2020

Dassault Systèmes представила Solidworks 2020, новейшую версию пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Пакет Solidworks 2020 включает ряд улучшений, новых функций и рабочих процессов, которые призваны помочь более чем шести миллионам пользователей Solidworks ускорить и усовершенствовать процесс разработки – начиная со стадии концептуального дизайна до изготовления конечной продукции – и получить добавленную стоимость для своих предприятий.

Научно-исследовательская группа Dassault Systèmes разработала Solidworks 2020 в качестве ответа на запросы об усовершенствовании, собранные у тысяч пользователей сообщества Solidworks. Благодаря тесной интеграции с платформой 3DExperience пакет Solidworks 2020 соответствует формирующимся отраслевым тенденциям и потребностям бизнеса на глобальном рынке, вынуждающего конкурирующие организации искать новые способы сотрудничества и становиться более гибкими для того, чтобы более быстро и экономически целесообразно создавать новые категории пользовательского опыта для своих клиентов.

Наряду с сотнями нововведений в обновленном пакете Solidworks 2020 пользователям доступен широкий выбор опций и возможностей для повышения системной производительности в повседневной работе, оптимизации рабочих процессов и расширения инженерно-производственной экосистемы путем перехода от настольных компьютеров к облаку за счет тесной интеграции с платформой 3DExperience.

В числе многочисленных усовершенствований в Solidworks 2020 следует отметить: новый режим «Оформление с поддержкой графического ускорения при работе с чертежами»: Новый режим «Оформление» позволяет открывать чертежи за считанные секунды, при этом сохраняется возможность добавлять и редактировать комментарии и примечания на чертеже. Режим «Оформление» будет особенно полезен для пользователей, которым необходимо вносить небольшие корректировки в чертежи больших сборок или в чертежи на нескольких листах, конфигурации или в ресурсоемкие проекции; «Сделать деталь гибкой» – это новая функция, которая позволяет отображать одну и ту же деталь в одной и той же сборке при различных условиях. Например, одна и та же пружина в одной и той же сборке может быть представлена в двух состояниях – сжатом и разжатом. Функция «Сделать деталь гибкой» будет полезна при работе с различными деталями чертежей – пружинами, сильфонами, шарнирами, уплотнительными кольцами и практически любыми другими деталями, которые могут быть подвижны или изменять свое состояние; усовершенствования в Solidworks PDM, Solidworks Electrical connector и новый инструмент Solidworks PCB connector обеспечивают комплексное решение для проектирования электронных устройств и управления данными, в том числе с возможностью защищенного хранения, индексации и управления версиями всех пользовательских данных, а также с поддержкой более тесного сотрудничества с командами, работающими с системами CAD для электротехники и механических изделий.

В сочетании с пакетом Solidworks 2020 и портфолио решений 3DExperience.works платформа 3DExperience предлагает постоянно расширяющийся спектр облачных решений, совместная работа которых позволяет управлять всеми аспектами создания концепций, проектирования продуктов, а также их производства и изготовления. Такие решения, как 3D Sculptor, включающее приложение xShape (для моделирования поверхностей свободной формы), 3D Creator с приложением xDesign (для параметрического моделирования), 3D Component Designer (для управления данными), Project Planner и Structural Professional Engineer (расширенное моделирование процессов) облегчают пользователям работу при проектировании продукции и подготовке к производству.

«Мы не просто совершенствуем признанный и любимый многими пакет Solidworks благодаря новым инновационным возможностям, но и расширяем его до облака за счет платформы 3DExperience, единственной в мире целостной платформы цифрового опыта. Мы проложили мост к нашему портфолио на базе платформы для пользователей, предоставив им возможность воспользоваться всеми преимуществами предложений 3DExperience.works, – отметил Жан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi), генеральный директор Solidworks, Dassault Systèmes. – Это целостное решение предоставляет организациям среду и приложения, позволяющие в полной мере оценить возможности "Промышленного ренессанса" и проникнуться духом открытия новых способов изобретать, развивать инновации, сотрудничать и производить».