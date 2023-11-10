Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter
Компания C3D Labs объявила о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks.
C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit – набор инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Именно C3D Converter обеспечивает возможность обмена данными между САПР, построенными на ядре C3D, и другими сложными программными продуктами.
Традиционно C3D Labs делала ставку на популярные обменные форматы, такие как STEP или JT. В компании была накоплена существенная компетенция по форматам геометрических ядер ACIS и Parasolid. Сегодня, в условиях реального импортозамещения, поддержка только обменных форматов оказывается недостаточной. В случае работы в мульти-CAD среде, а также в случае миграции с зарубежных САПР на отечественные, гораздо удобнее работать напрямую с родными, или как говорят, «нативными» форматами CAD-систем. Это уменьшает количество итераций в цепочке конвертации и снижает количество ошибок.
С учетом имеющегося у компании опыта работы с форматом Parasolid и исходя из анализа рынка, было принято решение реализовать поддержку форматов САПР, основанных на геометрическом ядре Parasolid: NX и Solidworks. И сегодня результаты этой работы становятся доступны пользователям геометрического ядра C3D.
Использование конвертора нативных форматов пользователями различных CAD-платформ (NX и SolidWorks) дает возможность совместно использовать и работать над одними и теми же моделями без проблем совместимости. У разработчиков появляется возможность модифицировать старые проекты в устаревших форматах, экономя время и средства, или мигрировать на другое программное обеспечение. Некоторые отрасли могут требовать для обмена данными специальные форматы САПР. C3D Converter обеспечивает соответствие этим требованиям.
Александр Спиваков, руководитель разработки C3D Converter, C3D Labs, сказал: «Несколько лет назад для поддержки интеграции нашего компонента со сторонними конвертерами была разработана плагинная система. Ей мы воспользовались и сейчас: каждый новый формат – это отдельный плагин, подключаемый к C3D Converter. Для форматов .prt (NX) и .sldprt (Solidworks) мы поддерживаем передачу формы объектов, сборочной структуры, атрибутов и PMI».
C3D Converter – полностью российская разработка, продукт зарегистрирован в Роспатенте и включен в реестр отечественного ПО.