Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter

Компания C3D Labs объявила о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks.

C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit – набор инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Именно C3D Converter обеспечивает возможность обмена данными между САПР, построенными на ядре C3D, и другими сложными программными продуктами.

Традиционно C3D Labs делала ставку на популярные обменные форматы, такие как STEP или JT. В компании была накоплена существенная компетенция по форматам геометрических ядер ACIS и Parasolid. Сегодня, в условиях реального импортозамещения, поддержка только обменных форматов оказывается недостаточной. В случае работы в мульти-CAD среде, а также в случае миграции с зарубежных САПР на отечественные, гораздо удобнее работать напрямую с родными, или как говорят, «нативными» форматами CAD-систем. Это уменьшает количество итераций в цепочке конвертации и снижает количество ошибок.

С учетом имеющегося у компании опыта работы с форматом Parasolid и исходя из анализа рынка, было принято решение реализовать поддержку форматов САПР, основанных на геометрическом ядре Parasolid: NX и Solidworks. И сегодня результаты этой работы становятся доступны пользователям геометрического ядра C3D.

Использование конвертора нативных форматов пользователями различных CAD-платформ (NX и SolidWorks) дает возможность совместно использовать и работать над одними и теми же моделями без проблем совместимости. У разработчиков появляется возможность модифицировать старые проекты в устаревших форматах, экономя время и средства, или мигрировать на другое программное обеспечение. Некоторые отрасли могут требовать для обмена данными специальные форматы САПР. C3D Converter обеспечивает соответствие этим требованиям.

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Александр Спиваков, руководитель разработки C3D Converter, C3D Labs, сказал: «Несколько лет назад для поддержки интеграции нашего компонента со сторонними конвертерами была разработана плагинная система. Ей мы воспользовались и сейчас: каждый новый формат – это отдельный плагин, подключаемый к C3D Converter. Для форматов .prt (NX) и .sldprt (Solidworks) мы поддерживаем передачу формы объектов, сборочной структуры, атрибутов и PMI».

C3D Converter – полностью российская разработка, продукт зарегистрирован в Роспатенте и включен в реестр отечественного ПО.