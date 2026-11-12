Индексная книга (каталог) CNews*
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Powell Kimberly Пауэлл Кимберли
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 6
Powell Kimberly и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 4146 2
|IntelliSite 1 1
|AnyVision 6 1
|DNAnexus 3 1
|BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 1
|Nvidia Clara 9 1
|Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
|Nvidia Digits GPU 2 1
|Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 173 1
|Nvidia Parabricks 4 1
|Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
|Япония 13879 1
|Италия - Итальянская Республика 4531 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.