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Powell Kimberly Пауэлл Кимберли

СОБЫТИЯ


12.11.2026 В Nvidia тектонический сдвиг. Бессменного гендиректора вот-вот уволят из-за двух любовниц 2
15.05.2020 Nvidia расширила возможности Nvidia Clara 2
20.06.2016 Nvidia запускает программу поддержки стартапов в области искусственного интеллекта 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Powell Kimberly и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4146 2
IntelliSite 1 1
AnyVision 6 1
DNAnexus 3 1
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1438 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 726 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6804 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 871 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4823 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 562 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5255 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 1
Умные платформы 2034 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 552 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 1
Nvidia Clara 9 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Nvidia Digits GPU 2 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 173 1
Nvidia Parabricks 4 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
Huang Alice - Хуанг Элис 2 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 143 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
Япония 13879 1
Италия - Итальянская Республика 4531 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1335 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11051 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11605 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1161 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2040 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 57 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3856 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4124 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5084 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10666 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5900 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1354 1
The Guardian - Британская газета 416 1
Nvidia GPU Ventures Program 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
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