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LLM-технологии сделают чат-боты неотличимыми от живого общения в ближайшие годы

Александр Сельдемиров, основатель компании ITQuick, занимающейся ИТ-аутсорсингом, отметил значительный рост использования чат-ботов в российских компаниях, особенно за последние два года. Он связывает это с активным внедрением искусственного интеллекта в сферу клиентского обслуживания. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Среди главных преимуществ чат-ботов эксперт выделил автоматизацию повторяющихся задач, оперативный сбор данных и решение проблем клиентов, возможность обработки больших объемов информации и уменьшение ошибок, связанных с человеческим фактором.

По словам Сельдемирова, чат-боты особенно востребованы в электронной коммерции, где много точек взаимодействия с клиентами. Для многих компаний использование чат-ботов стало необходимостью для сохранения конкурентоспособности.

Говоря о перспективах технологии, эксперт прогнозирует, что благодаря развитию ИИ и машинного обучения чат-боты в скором времени будет трудно отличить от живого общения. Этому способствует использование передовых технологий ИИ, таких как Large Language Model (LLM).

Сельдемиров объяснил, что LLM – это тип ИИ, созданный для обработки и генерации естественного языка. Эти модели обучаются на огромных объемах текстовых данных, что позволяет им выполнять широкий спектр языковых задач.

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Эксперт привел примеры масштабов данных для обучения LLM: GPT-3 от OpenAI обучался на 570 ГБ текста, а BERT от Google – на нескольких десятках гигабайт данных.

Сельдемиров предполагает, что в будущем большинство людей не будут ощущать, что общаются с программой или ботом, благодаря постоянному обучению моделей и расширению наборов данных.

Эксперт дал советы компаниям, начинающим внедрение чат-ботов. Он рекомендует действовать поэтапно: разделить процесс на части, определить приоритеты автоматизации, оценить риски и начать с одного направления, постепенно расширяя сферу применения чат-ботов.

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