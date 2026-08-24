Бондарь Артем

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робокоммунизм

или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект Всеобщее благоденствие,робокоммунизмили цифровой фашизм?

Если темпы развития ИИ сохранятся, человечество окажется перед выбором. С одной стороны — общество изобилия, в котором большую часть работы выполняют машины, а люди свободны от труда и занимаются творчеством. С другой — цифровой авторитаризм и тотальный контроль над личностью.