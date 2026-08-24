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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бондарь Артем

СОБЫТИЯ


24.08.2026 Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект 1
17.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта 1
16.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бондарь Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 25 2
Microsoft Corporation - GitHub 1084 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1534 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8895 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1425 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3206 2
Repository - Репозиторий 1181 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1427 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6349 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 225 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8683 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7168 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1262 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18227 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11711 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5801 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 855 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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