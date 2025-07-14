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Т-Банк T-Bank AI Research SMMR Sampled Maximal Marginal Relevance Метод ускорения алгоритмов рекомендаций
УПОМИНАНИЯ
|14.07.2025
|Ученые T-Bank AI Research создали новый метод для ускорения алгоритмов рекомендаций и их разнообразия 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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