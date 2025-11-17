Разделы

Куренков Владислав


СОБЫТИЯ


17.11.2025 В России представили открытую платформу тестирования моделей управления роботами 1
29.11.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали первую открытую среду для контекстного обучения с подкреплением 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Куренков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 61 1
Google LLC 12204 1
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 23 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 77 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 567 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3087 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17604 1
Т-Банк - T-Bank AI Research - XLand датасет 3 1
Синий Вячеслав 2 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 91 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 390 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1072 1
