Куренков Владислав
СОБЫТИЯ
|17.11.2025
|В России представили открытую платформу тестирования моделей управления роботами 1
|29.11.2024
|Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали первую открытую среду для контекстного обучения с подкреплением 1
Куренков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Google DeepMind 61 1
|Google LLC 12204 1
|Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 23 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 1
