Т-Банк - T-Bank AI Research - SAE Match

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research разработали в 2025 году метод под названием SAE Match, который показывает, как работают механизмы принятия решений искусственного интеллекта (ИИ) и почему модель делает то или иное заключение в процессе вычисления. Благодаря открытию ученых из T-Bank AI Research, в перспективе можно будет влиять на ответы ИИ, повышая их точность и качество.

С помощью нового метода можно отслеживать, как ИИ генерирует ответы, и вовремя скорректировать их. Это первый шаг на пути к более прозрачным, точным и понятным алгоритмам, что особенно важно при внедрении ИИ в критически важные сферы, такие как медицина, финансы и безопасность.