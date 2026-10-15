На гигантском заводе Intel прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые

На заводе Intel Fab 28 в Израиле произошел взрыв, в результате которого как погибли как минимум двое человек и еще один получил серьезные ранения. Причина взрыва устанавливается – по предварительной версии, виноват особый токсичный газ, без которого завод по выпуску микросхем не может функционировать. Fab 28 – крупная фабрика, выпускающая чипы Intel Core и Xeon по 10-нанометровой топологии.



Взрыв, унесший жизни

На заводе Intel на юге Израиля произошел взрыв, вызвавший возгорание, пишет издание The Times of Israel. Фабрика носит название Fab 28 и является одной из четырех, расположенных на территории этой страны.

По информации портала Tom’s Hardware, в результате происшествия погибли, по меньшей мере, два человека и как минимум один получил тяжелые ранения. Масштаб последствий взрыва уточняется, количество пострадавших и погибших может увеличиться.

К моменту выхода материала точная причина взрыва установлена не была, но версию его связи с конфликтом между Израилем и Ираном, который проходит не без участия США (Intel – американская корпорация) официальные лица Израиля пока не озвучивают.

Израильская полиция полагает, что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона, а последующий пожар спровоцировал воспламенившийся газ – трифторид азота, считает пожарная служба Израиля.

Intel Intel пока воздерживается от комментариев

Трифторид азота, он же NF3 – это очень токсичный газ, который, тем не менее, весьма полезен при производстве микросхем. С его помощью осуществляется очистка технологических камер оборудования, непосредственного участвующего в создании полупроводников.

Что произошло

Командир полиции Кирьят-Гата, изложил вероятную последовательность событий: взрыв произошел во время перекачки газа в резервуары завода после того, как один грузовик отсоединился, а другой подключился. «В данный момент я не могу указать на какие-либо подозрения в преступной деятельности или халатности», – добавил он.

Важно отметить, что трифторид натрия хоть и токсичен при вдыхании, но не относится к легковоспламеняющимся газам. Пока нет точных данных, стали ли именно он причиной взрыва или пожара.

Молчание Intel

Погибшие и пострадавший в результате взрыва и пожара – это работники Fab28. Трагедия произошла 14 октября 2026 г., однако к 16:00 15 октября 2026 г. по Москве Intel так и не выступила с официальным заявлением.

Сам завод очень важен для компании. Она регулярно говорит, что добилась прорыва в освоении своего 1,8-нанометрового техпроцесса, однако все ее современные чипы линеек Core, Xeon и пр. с августа 2019 г. и по сей день выпускаются по топологии 10 нм.

Именно они производятся на заводе Fab28 в Израиле. Здесь применяется техпроцесс Intel 7, ранее известный как 10nm Enhanced SuperFin.

По данным самой Intel, завод выпускает не только процессоры, но еще и модемы для 5G-сетей. Техпроцесс Intel 7 применяется при производстве пользовательских чипов Core 13 и 14 поколений, известных под общим названием Raptor Lake, а серверных Xeon пятого поколения Emerald Rapids и Xeon 6 Granite Rapids.

Нужно больше заводов?

Как пишет Tom’s Hardware, к 15 октября 2026 г. Intel не сообщала о возможных задержках производства своих процессоров. Впрочем, вероятность их появления сохраняется, поскольку Intel и раньше испытывала трудности с выпуском чипов по техпроцессам Intel 7 и Intel 10. Они начались в 2025 г., и руководство компании предположило тогда, что продлятся они и в 2026 г.

Как сильно пострадал завод в результате взрыва и пожара, к моменту выпуска материала не сообщалось. Также не было данных, пострадал ли завод Fab 38, который Intel возволит по соседству с Fab 28.

Его строительство было анонсировано в декабре 2023 г. В проект финансово вложились власти Израиля – они выделили для этого $3,25 млрд с условием постепенной передачи средств. Однако летом 2024 г. стройка была заморожена, что не понравилось израильскому правительству.

Как сообщал CNews, по итогам 2025 г. Израиль не передал Intel $425 млн. Не исключено, что в 2026 г. ситуация повторится – на поддержку Intel в этом году в бюджете Израиля заложено $346 млн.