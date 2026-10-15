Разделы

Техника
|

На гигантском заводе Intel прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые

На заводе Intel Fab 28 в Израиле произошел взрыв, в результате которого как погибли как минимум двое человек и еще один получил серьезные ранения. Причина взрыва устанавливается – по предварительной версии, виноват особый токсичный газ, без которого завод по выпуску микросхем не может функционировать. Fab 28 – крупная фабрика, выпускающая чипы Intel Core и Xeon по 10-нанометровой топологии.

Взрыв, унесший жизни

На заводе Intel на юге Израиля произошел взрыв, вызвавший возгорание, пишет издание The Times of Israel. Фабрика носит название Fab 28 и является одной из четырех, расположенных на территории этой страны.

По информации портала Tom’s Hardware, в результате происшествия погибли, по меньшей мере, два человека и как минимум один получил тяжелые ранения. Масштаб последствий взрыва уточняется, количество пострадавших и погибших может увеличиться.

К моменту выхода материала точная причина взрыва установлена не была, но версию его связи с конфликтом между Израилем и Ираном, который проходит не без участия США (Intel – американская корпорация) официальные лица Израиля пока не озвучивают.

Израильская полиция полагает, что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона, а последующий пожар спровоцировал воспламенившийся газ – трифторид азота, считает пожарная служба Израиля.

int6.jpg

Intel
Intel пока воздерживается от комментариев

Трифторид азота, он же NF3 – это очень токсичный газ, который, тем не менее, весьма полезен при производстве микросхем. С его помощью осуществляется очистка технологических камер оборудования, непосредственного участвующего в создании полупроводников.

Что произошло

Командир полиции Кирьят-Гата, изложил вероятную последовательность событий: взрыв произошел во время перекачки газа в резервуары завода после того, как один грузовик отсоединился, а другой подключился. «В данный момент я не могу указать на какие-либо подозрения в преступной деятельности или халатности», – добавил он.

Важно отметить, что трифторид натрия хоть и токсичен при вдыхании, но не относится к легковоспламеняющимся газам. Пока нет точных данных, стали ли именно он причиной взрыва или пожара.

Молчание Intel

Погибшие и пострадавший в результате взрыва и пожара – это работники Fab28. Трагедия произошла 14 октября 2026 г., однако к 16:00 15 октября 2026 г. по Москве Intel так и не выступила с официальным заявлением.

Сам завод очень важен для компании. Она регулярно говорит, что добилась прорыва в освоении своего 1,8-нанометрового техпроцесса, однако все ее современные чипы линеек Core, Xeon и пр. с августа 2019 г. и по сей день выпускаются по топологии 10 нм.

Именно они производятся на заводе Fab28 в Израиле. Здесь применяется техпроцесс Intel 7, ранее известный как 10nm Enhanced SuperFin.

По данным самой Intel, завод выпускает не только процессоры, но еще и модемы для 5G-сетей. Техпроцесс Intel 7 применяется при производстве пользовательских чипов Core 13 и 14 поколений, известных под общим названием Raptor Lake, а серверных Xeon пятого поколения Emerald Rapids и Xeon 6 Granite Rapids.

Нужно больше заводов?

Как пишет Tom’s Hardware, к 15 октября 2026 г. Intel не сообщала о возможных задержках производства своих процессоров. Впрочем, вероятность их появления сохраняется, поскольку Intel и раньше испытывала трудности с выпуском чипов по техпроцессам Intel 7 и Intel 10. Они начались в 2025 г., и руководство компании предположило тогда, что продлятся они и в 2026 г.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Как сильно пострадал завод в результате взрыва и пожара, к моменту выпуска материала не сообщалось. Также не было данных, пострадал ли завод Fab 38, который Intel возволит по соседству с Fab 28.

Его строительство было анонсировано в декабре 2023 г. В проект финансово вложились власти Израиля – они выделили для этого $3,25 млрд с условием постепенной передачи средств. Однако летом 2024 г. стройка была заморожена, что не понравилось израильскому правительству.

Как сообщал CNews, по итогам 2025 г. Израиль не передал Intel $425 млн. Не исключено, что в 2026 г. ситуация повторится – на поддержку Intel в этом году в бюджете Израиля заложено $346 млн.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Обзор: Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса 2026

Самый популярный в мире мессенджер теперь работает без регистрации. Его можно даже не устанавливать

Владислав Беляев, AutoFAQ.ai: Разработка с ИИ может оказаться дороже готового решения

Аэропорт «Шереметьево» закупает СХД, которые продолжат работу при физическом поражении ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще