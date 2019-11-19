Check Point купил стартап Cymplify для защиты интернета вещей

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, объявил о новой технологии безопасности интернета вещей (IoT). Check Point Software Technologies предложил консолидированное решение для обеспечения безопасности, которое укрепляет и защищает программно-аппаратное обеспечение IoT-устройств и обеспечивает их защиту от продвинутых атак. Технология будет интегрирована в архитектуру Check Point Infinity благодаря приобретению стартапа Cymplify, базирующегося в Тель-Авиве.

Сегодня Check Point наблюдает рост использования устройств интернета вещей не только среди частных пользователей, но и организаций, в том числе медицинских и промышленных предприятий. Уязвимости в этих устройствах позволяют злоумышленникам запускать кибератаки пятого и шестого поколений для взлома (камеры видеонаблюдения), управлять их работой (медицинские устройства) и даже брать под контроль критическую инфраструктуру (производственные предприятия), чтобы нанести колоссальный ущерб. Благодаря новой технологии Check Point можно будет защитить подключенные устройства — от IP-камеры и Smart TV до контроллера управления лифтом и медицинского инфузионного насоса — от атак нулевого дня.

«Наше новое решение — еще один шаг для обеспечения высокого уровня кибербезопасности на всех цифровых платформах, — сказала Дорит Дор, вице-президент Check Point Software Technologies. — Пятое и шестое поколения киберугроз нацелены на новые, широко развивающиеся платформы, в том числе IoT-устройства, которые требуют нового уровня киберзащиты. Благодаря внедрению Cymplify архитектура Check Point Infinity возьмет под контроль риски интернета вещей и защитит подключенные устройства от новых угроз без остановки работы критически важных операций».