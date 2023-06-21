Стартап экс-замминистра связи России не избавился от долгов. Денег дали в шесть раз меньше, чем договаривались

Созданный экс-замминистром связи Денисом Свердловым британский производитель электрокаров Arrival договорился с американским фондом Antara о конвертации в акции своих облигаций на сумму $20 млн. Но это в шесть раз меньше, чем планировалось. Общая задолженность по облигациями сократиться лишь на 6%. а не на 38%.

Arrival изменил параметры соглашения с фондом Antara

Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival заключил новое соглашение с американским инвестиционным фондом Antara Capital Master Fund (Antara). Предполагается обменять принадлежащие Antara облигации Arrival на сумму $20 млн на 3 млн акций Arrival.

При этом Antara взяла на себя обязательство не продавать акции Arrival в объеме, превышающим 10% от объема торгов акциями Arrival за соответствующий торговый день. Фонд Antara принадлежит Химаншу Гулати (Himanshu Gulati).

Таким образом, задолженность Arrival по конвертируемым «зеленым» облигациями (предназначены для финансирования проектов в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработки экологически эффективной продукции), выпущенным в 2021 г. со сроком погашения в 2026 г., сократиться с $320 млн до $300 млн.

Как сначала Arrival хотел договориться с Antara

Первоначально соглашение между Arrival и Antara было заключено в феврале 2022 г. Тогда предполагалось, что Antara выкупит вновь выпущенные акции Arrival на сумму $25 млн с возможностью выкупить еще акций также на $25 млн.

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Одновременно стороны договорились, что Antara обменяет все имеющиеся у нее облигации Arrival на сумму $121,9 млн на 219,4 млн акций Arrival.

Antara является крупнейшим держателем облигаций Arrival (38% от общего числа), указанная сделка позволила бы сократить задолженность Arrival по облигациями до $198,1 млн.

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Однако Arrival не сдала вовремя отчетность за 2022 г. в Американскую комиссию по ценным бумагам (SEC, акции Arrival котируются на американской бирже Nasdaq). Сдача отчетности была одним из условий осуществления конвертации принадлежащих Antara облигаций Arrival на акции.

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Таким образом, в итоге Antara обменяет в шесть раз меньше акций Arrival, чем изначально планировалось. Задолженность Arrival по облигациями сократиться не на 38%, а лишь на 6%.

Взлеты и падения Arrival

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Основатель компании - россиянин Денис Свердлов. В 2008-2012 гг. он был гендиректором телекоммуникационого оператора «Скартел» (торговая марка Yota, впоследствии был приобретен «Мегафоном»). В 2012-2013 гг. Свердлов занимал пост замминистра связи. Принадлежащий Свердлову люксембургский фонд Kinetik владел 75% в Arrival, сейчас его доля сократилась до 35%.

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Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской SPAC-компании CIIG-компании Merger, не имевшей собственных активов, но обладающей листингом на Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компаний. Всего за 2021 г. привлекла на бирже $1,3 млрд.

Однако производство электрокаров так и не началось, а у компании нет ни прибыли, ни даже выручки. Убытки компании по итогам 2022 г. оцениваются в $1 млрд. В конце 2022 г. Свердлов ушел с поста гендиректора компании, позднее его место занял Игорь Торгов, который работал со Свердловым в «Скартеле».

В начале 2023 г. Arrival нашла трех новых инвесторов. Помимо Antara, фонд Westwood Capital обещал вложить в Antara до $300 млн. Также Arrival договорилась о новом слиянии со SPAC-компании - Kensington Capital Acquisition Corp V, имеющей листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и $238 млн на счетах. Однако эти сделки не были завершены из-за проблем с отчетностью Arrival.