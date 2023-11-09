Стартап экс-замминистра связи России изгоняют с Nasdaq

Администрация биржи Nasdaq приняла решение о приостановлении листинга акций стартапа по производству электрокаров Arrival, созданного экс-главой Yota и бывшим замминистра связи Денисом Свердловым. Причиной является неспособность Arrival сдать отчетность за 2022 г.

Arrival рискует остаться без Nasdaq

Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival сообщил о принятии администрацией американской биржи Nasdaq решения о приостановлении торгов акциями компании. Причиной является неспособность компании сдать финансовую отчетность за 2022 г.

Еще в мае 2023 г. администрация Nasdaq обвинила Arrival в невыполнении требований биржи, заключающихся в необходимости сдать отчетность за истекший год.

Компании было предоставлено время до 30 октября 2023 г. для выполнения требований, но Arrival опять не смогла сдать отчетность.

Торги акциями Arrival должны быть приостановлены 9 ноября. Однако компания может подать апелляцию в комиссию Nasdaq, которая отсрочит на 15 дней приостановку торгов. Рассмотрение апелляции обычно занимает 30-45 дней, и на это время также может быть отсрочено решение о приостановке акций. В Arrival обещают подать апелляцию на решение Nasdaq и закончить подготовку отчета за 2022 г.

Взлеты и падение Arrival

Компания Arrival создана Денисом Свердловым, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, сейчас принадлежит «Мегафону»), а затем занимал должность заместителя министра связи.

Фургон Van - первая разработка Arrival

Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival, сейчас его доля сократилась до 36,8%.

В 2021 г. Arrival осуществила поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger , у которой не было активов, но был листинг на Nasdaq. За счет этого Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд

Arrival разрабатывает четыре модели электротранспорта: электробус (Arrival Van), электрофургон (Arrival Van), большой электрофургон и электромобиль. Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны иметь небольшие временные и финансовые затраты на запуск производства. Первые четыре микрофабрики должны были быть открыты в США, Великобритании и Испании в 2021-2022 гг.

Такие фургоны Свердлов собирался поставлять UPS

Однако производство электротранспорта так и не началось. Уже в конце 2021 г. инвесторы почуяли неладное: курс акций упал до $12,9 (на момент объявления о сделки с Arrival акции CIIG merger торговались на отметке $28,12).

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Некоторые американские инвесторы подали коллективные иски против Arrival, обвинив компании в заведомо невыполнимых обещаниях.

В 2022 г. Arrival попытались привлечь на рынке дополнительные $330 млн, но столкнулась с отсутствием спроса. С учетом того, что у компании нет ни прибыли, ни даже выручки, встал вопрос о том, за счет чего компании продолжать свою деятельность.

На конец 2022 г. на счетах компании было $300 млн, и этих средств было недостаточно. Тогда же Свердлов покинул пост главы компании. Его сменил Игорь Торгов, который возглавлял «Скартел» после ухода Свердлова.

Отдельный вопрос был связан с курсом акций компании. В конце 2022 г. акции Arrival стоили меньше $1, что также является нарушением правил Nasdaq. Однако эта проблема была решена путем объединения акций компании из пропорции 50:1.

Неудавшиеся попытки спасения компании

В начале 2023 г. у Arrival появилось несколько возможностей для выхода из ситуации. В частности, было объявлено о новом слиянии со SPAC-компанией – на этот раз с Kensington Capital Acquisition Corp V. За счет этого Arrival могла бы получить $276 млн, находившихся на счетах упомянутой SPAC-компании.

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Также американский фонд Antara Capital Master Fund вложил в компанию $25 млн с возможностью увеличить эту сумму до $50 млн и согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн на вновь выпущенные акции компании.

Кроме того, другой американский фонд Westwood Capital согласился вложить в компанию еще до $300 млн. Однако из-за того, что Arrival не смогла вовремя сдать отчетность за 2022 г., все эти сделки не были завершены.