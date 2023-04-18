Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq

Британский производитель электрокаров Arrival, созданный экс-главой «Скартела» и бывшим замминистра связи Денисом Свердловым, провел обратное разделение акций в пропорции 1:50. Таким образом компания, терпящая убытки и стремительное падение курса акций, сможет продолжить иметь листинг на бирже Nasdaq.

Arrival раздробил акции

Внеочередное собрание акционеров базирующегося в Великобритании производителя электрокаров Arrival одобрила проведение обратного разделения акций. Об этом говорится в сообщении компанию.

Акционеры разрешили совету директоров разделять акции компании в пропорции от 1:30 до 1:50. После этого совет директоров Arrival принял решение разделить акции в пропорции 1:50.

Такой шаг был вынужден в связи с тем, что в октябре 2022 г. администрация американской бирже Nasdaq предупредила компанию о несоответствии требованиям биржи: котировки акций компании упали ниже $1 за одну ценную бумагу. У Arrival было 180 дней на то, чтобы решить этот вопрос.

Фургон Van - первая разработка Arrival

В начале апреля 2023 г. акции Arrival торговались на отметке $0,12. Сейчас, после проведения обратного дробления акций, они подорожали до $4.

Взлеты и падение Arrival

Arrival зарегистрирована в Люксембурге, ее основателем является бывший гендиректор телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota) и экс-замимнистра связи Денис Свердлов. До недавнего времени Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival, сейчас его доля сократилась до 49%.

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Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль.

Однако основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны строиться при минимальных затратах на запуск и эксплуатацию. В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger, которая не имела активов, но обладала листингом на бирже Nasdaq.

Всего за 2021 г. Arrival привлекла на бирже $1,3 млрд. Однако производство электрокаров так и не началось, а у компании нет ни доходов, ни даже выручки. Убытки компании по итогам 2022 г. оцениваются на уровне $1 млрд. Если после объявления о слиянии с Arrival акции CIIG Merger торговались на отметке $28,12, то к апрелю 2023 г. они подешевели в 230 раз.

Летом 2022 г. Arrival планировала дополнительно привлечь на бирже $330 млн, но из-за низкого спроса эти планы не были реализованы. В то же время, не имея источников доходов, компания вынуждена привлекать внешнее финансирование для продолжение своей деятельности. В конце 2022 г. совет директоров Arrival предупредил, что оставшихся на тот момент на счетах компании $300 млн будет не достаточно для продолжения ее деятельности.

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Тогда же компания решила отказаться от запуска уже построенной микрофабрики в британском Бистере, решив переориентироваться на американский рынок (в США компания строит фабрики в городах рок Хилл и Шарлоте). Одновременно Денис Свердлов покинул пост главы компании. В начале 2023 г. Arrival возглавил Игорь Торгов, ранее работавший со Свердловым в «Скартеле».

Спасительные инвесторы Arrival

В то же время с начала 2023 г. компания нашла уже трех новых инвесторов. В частности, Arrival намерена осуществить новое слияние со SPAC-компанией - Kensignton Capital Acquisition Corp V (Kensignton-V), имеющей листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. На счетах этой компании находится $283 млн, после слияния в распоряжении объединенной компании будут денежные средства на общую сумму $468 млн. В случае реализации варрантов Kensington-V компания дополнительно может получить до $368 млн. После слияния Arrival сохранит листинг на Nasdaq под текущим тиккером ARVL.

Кроме того, американский фонд Antara Capital Master Fund, принадлежащий Химаншу Гулати (Himanshu Gulati), согласился выкупить новые акции компании на сумму $25 млн с возможностью увеличения этой суммы до $50 млн. также данный фонд согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн (фонд владеет 38% от общего объема выпущенных компанией «зеленых» облигаций на сумму $320 млн) на новые акции. То есть всего данный фонд вложит в Arrival до $171,9 млн.

Также другой американский фонд Westwood Capital согласился вложить в Arrival до $300 млн. Arrival Будет выпускать в пользу данного фонда новые акции различными траншами, объем одного транша не может быть больше $30 млн.

Таким образом, за счет сделок с Kensington-V, Antara Capital Master Fund и Westwood Capital, Arrival сможет привлечь до $754,9 млн. В случае реализации варрантов Kensignton-V эта сумма может увеличиться до $1,12 млрд.