Хакеры взломали платёжный портал минобороны Великобритании

Власти Соединённого королевства считают, что недавняя кибератака на системы министерства обороны, связанные с выплатами зарплат и пенсий военным, была произведена китайскими кибершпионами.

Кто это сделал?

Министерство обороны Великобритании подверглось кибератаке, в результате которой ее операторы вторглись в системы выплат и, предположительно, выкрали данные о действующих и отставных военнослужащих и их финансовом состоянии. Пока что власти Великобритании не назвали, кто стоял за атакой напрямую, однако издание Sky News утверждает, что это Китай.

Среди данных, доставшихся хакерам, предположительно - имена и банковские данные действующих военнослужащих и ветеранов сухопутных, морских и воздушных сил Великобритании. В небольшом количестве случаев речь идёт также о личных адресах.

Функционирование системы оплаты военнослужащих обеспечивает сторонний подрядчик, так что о вторжении в операционные сети министерства обороны Великобритании речи не идёт.

В настоящее время эта система не функционирует. Ведётся расследование. Власти уведомляют всех военнослужащих и ветеранов, чьи интересы могли быть затронуты кибератакой, в то время как министр обороны Грант Шэппс (Grant Shapps) готовится объясняться с Парламентом по поводу произошедшего.

Это не мы. Ничего не докажете

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) уже выпустило заявление, согласно которому Китай «твёрдо противостоит и последовательно борется со всеми видами кибератак» и «отвергает использование этой проблематики для очернения других стран».

Тем не менее, это далеко не первый раз, когда Китай подозревается в совершении кибератак, и в сообществе информбезопасности давно уже сложился консенсус относительно наличия у КНР собственной киберармии, активной и не слишком разборчивой в выборе целей. США, в частности, уже неоднократно предъявляли персональные обвинения в кибератаках конкретным лицам с китайским гражданством.

«К сожалению, атрибуция атак дело, как правило, довольно проблематичное, и если доходит до того, что на предположительных виновников кибератак прямо указывают на межгосударственном уровне, то либо атакующие наследили так, что сомнений не осталось, либо речь идет главным образом о политической повестке», - считает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ.

В свою очередь, всего два месяца назад Великобритания уже обвиняла китайских кибершпионов в осуществлении целой кампании атак на правительственные учреждения.

Британские законодатели уже призывают правительство страны открыто признать, что Китай представляет системную угрозу для Соединённого Королевства и в дальнейшем исходить именно из этого.