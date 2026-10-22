TrueConf Cluster: новый взгляд на Enterprise-архитектуру корпоративного мессенджера и ВКС

Российский разработчик «Труконф» представил TrueConf Cluster — продукт, который служит для запуска децентрализованных масштабируемых систем коммуникаций и совместной работы. Инновация заключается в модульном кластере: географически распределенные узлы с отдельными ролями, умной балансировкой нагрузки, отказо- и катастрофоустойчивостью на уровне всей архитектуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Труконф».

Актуальность решения подчеркивают недавние сбои, когда компании потеряли доступ к облачным коммуникационным сервисам: архитектура TrueConf Cluster изначально спроектирована так, чтобы подобный сценарий не затронул заказчика.

Корпоративный мессенджер без внешних зависимостей

В состав TrueConf Cluster входит защищенный мессенджер с адресной книгой, звонками, чатами, ботами, безлимитным файловым обменом, каналами и мини-приложениями для запуска корпоративных сервисов (почты, CRM и др.) прямо из приложения пользователя, а также 4K-видеоконференциями, вебинарами, большим набором инструментов для совместной работы и различными модулями для бесшовной интеграции в ИТ-ландшафт.

Доступность — не компромисс

TrueConf Cluster задумывался как ответ на главный запрос корпоративного ИТ: коммуникации должны работать всегда — при отказе узла, цепочки узлов или целого дата-центра. Развернуть систему заказчик может как самостоятельно, так и «под ключ» силами вендора или авторизованных интеграторов, с возможностью доработки функционала под корпоративные сценарии и индивидуальными SLA-контрактами.

Было — стало: от федерации к распределенному кластеру

Классическая Enterprise-схема системы коммуникаций выглядела так: организация разворачивала несколько независимых серверов, связанных между собой. Это давало запас прочности — при выходе узла из строя связь не прерывалась полностью, а резервирование выполнялось по схеме Active-Standby: резервный сервер ждал в режиме готовности и принимал нагрузку только после сбоя, на что требовалось время.

Теперь это модульный кластер из географически распределенных узлов, работающих в виде полносвязной топологии (Full Mesh). Резервирование осуществляется по принципу Active-Active: все узлы обслуживают пользователей одновременно, нагрузка автоматически перераспределяется между серверами, а прерванные сеансы видеосвязи восстанавливаются без участия пользователя. Единой точки отказала и переключения «вручную» больше не существует — выход из строя одного или даже нескольких серверов, вплоть до целого ЦОД, не приведет к потере коммуникаций. Работа будет автоматически перераспределена между оставшимися узлами.

Для ИТ-служб это упростит и обслуживание: отдельный узел можно выводить из ротации для обновления или замены оборудования, не прерывая работу сотрудников.

Свой контур или «частное облако»

Кластер разворачивается в контуре заказчика или его доверенного подрядчика — в том числе в изолированных сетях. Для организаций с повышенными требованиями к ИБ это дает полный контроль над доступами и обработкой данных. Те, кому нужна гибкость, могут развернуть TrueConf Cluster как «частное облако» на всю организацию: для своих дочерних структур, филиалов, распределенных команд, партнеров и клиентов, в том числе за рубежом.

Единое управление всей инфраструктурой

Все узлы кластера администрируются через единый портал с мониторингом нагрузки и активности в реальном времени, а также централизованным управлением правами групп пользователей и администраторов. При этом доступность панели не зависит от доступности отдельных узлов.

Встроенный механизм распределения лицензий между узлами кластера автоматически распределяет их из общего пула между подразделениями компании в зависимости от нагрузки. Лицензии «переезжают» туда, где они нужны, вместо покупки отдельных пакетов на каждый филиал.

Следить за работоспособностью и нагрузкой на все узлы, оборудование и сеть, а также предотвращать сбои в конференциях ИТ-отделам поможет входящая в TrueConf Cluster специальная система мониторинга TrueConf Monitor.

Экономия трафика и умная балансировка нагрузки

В основе архитектуры лежит фирменная технология «Труконф»: каждый участник взаимодействует только со «своим» узлом кластера, а медиаданные передаются напрямую между задействованными узлами, чтобы создавать равномерную нагрузку на сеть.

SVC вместе с фирменным транспортным протоколом «Труконф» обеспечивают быстрое подключение большого количества новых пользователей к системе коммуникаций без серьезных вложений в инфраструктуру.

Глубокая интеграция с корпоративным ИТ-ландшафтом

TrueConf Cluster встраивается в существующую инфраструктуру, а не требует ее перестраивать.

Поддержана работа со сложными LDAP-лесами: импорт пользователей из нескольких каталогов одновременно (Active Directory, ALD Pro, FreeIPA, «Ред Адм» и др., включая локальный в системе «Труконф»).

Поддержана возможность гибкой настройки многофакторной авторизации и механизма единого входа.

Предусмотрен собственный сервер для доставки зашифрованных пуш-уведомлений на устройства сотрудников, который разворачивается в контуре компании; это также позволяет быстро выпускать отдельные брендированные приложения под нужды заказчиков.

Конференции можно планировать прямо из корпоративного календаря за счет интеграции с Microsoft Exchange и другими решениями.

Пользовательские приложения с мессенджером, ВКС и инструментами для совместной работы доступны для всех популярных платформ: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, SmartTV, а также российских ОС Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» и мобильных «Аврора», Astra Linux Mobile и «Ред ОС М». Поддержана возможность выбора ОС для запрета авторизации.

С помощью смартаппов прямо в настольные и мобильные приложения «Труконф» добавляются мини-приложения разрешенных корпоративных служб и сервисов, что превращает мессенджер в полноценный хаб.

К Cluster легко подключается телефония и аппаратные ВКС-системы, обеспечивая звонки и конференции с абонентами АТС, SIP- и H.323-устройствами; для управления большими парками ВКС-терминалов в Cluster предусмотрен фирменный TrueConf MCU.

Поддержана интеграция с средствами и системами для политик ИБ: подключение любых DLP-систем по протоколу ICAP, включая TrueConf Radar; работа с криптошлюзами — АПКШ Континент, ViPNet, С-Терра, КриптоПро и другими; подключение SIEM-систем, провайдеров аутентификации и SSO (Kerberos, Blitz, Keycloak, AD FS).

Заказчикам также доступны инструменты TrueConf SDK и API для встраивания возможностей «Труконф» в ПАКи и частные сервисы: от веб-порталов, банкоматов и телемедицины до государственных систем и создания новых приложений.

ИИ и MCP на борту

К TrueConf Cluster подключается фирменный локальный ИИ-сервер «Труконф», который может автоматически расшифровывать любое количество онлайн-встреч, а также поддерживает промпты и готовит краткие конспекты, отчеты, списки задач и другие итоги созвонов.

Кроме того, с его помощью сотрудники могут быстро расшифровывать любые сторонние аудио- и видеофайлы с разделением по докладчикам, в том числе записи из других систем ВКС.

Таким образом, сотрудники будут избавлены от ручного протоколирования, при этом весь процесс идет локально: данные не покидают сеть и не отправляются во внешние облачные сервисы. Стенограммы защищены от редактирования — зафиксированные договоренности нельзя незаметно подправить.

Для ИБ-отделов предусмотрен ИИ-модуль TrueConf Radar, который обеспечивает контроль над коммуникациями в мессенджере и упрощает расследования в случае инцидентов.

Для работы с видеосвязью через ИИ-ассистентов предусмотрен TrueConf Server MCP — фирменная реализация открытого протокола Model Context Protocol. ИИ-агенты подключаются к мессенджеру и по единому протоколу получают десятки готовых инструментов: создание и запуск конференций, управление приглашениями и записями, уведомления, доступ к ИИ-стенограммам и конспектам. Достаточно подключить фирменный MCP — и управлять корпоративной связью станет еще проще: «покажи мои конференции на завтра», «запланируй вебинар», «пригласи на встречу отдел продаж».

Масштаб: 2000 участников в каждой ВКС и 1 млн абонентов в мессенджере

Ядро системы «Труконф» разрабатывается в России без зависимостей от решений с открытым исходным кодом, что позволяет в кратчайшие сроки модернизировать решения компании под потребности заказчиков.

Масштабирование TrueConf Cluster рассчитано на структуры любого размера: ведомственные, территориально распределенные и международные организации работают в едином адресном пространстве независимо от географии офисов.