OMMG Open Mobile Messenger Graph


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


30.10.2025 Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб» 1
01.09.2016 Trueconf включился в создание российского государственного «убийцы» WhatsApp и Viber 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

OMMG и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 423 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Titanium 84 1
SyncCloud 5 1
РБК - Медиамир 53 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
Ростелеком 10247 1
Telegram Group 2486 1
OMMG Technology - Оммджи Технолоджи 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3436 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 383 1
ФРИИ Акселератор 52 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2804 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12709 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Workflow - Поток работ 344 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5494 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8788 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5350 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2618 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 118 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 226 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25824 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 141 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1230 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22662 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12869 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26964 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8253 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22764 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3679 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 199 1
Microsoft Windows 16232 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 222 1
Linux OS 10791 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
TrueConf SDK 10 1
QIP - Мессенджер 122 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 194 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1196 1
Rakuten Viber 642 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Google Android 14580 1
Apple iOS 8183 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1493 1
Одинцов Дмитрий 117 1
Кравцов Сергей 58 1
Зюлькорнеев Ильгам 4 1
Хазан Георгий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18419 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45380 1
Россия - РФ - Российская федерация 155166 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54512 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 194 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6191 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11389 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 135 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396648, в очереди разбора - 732309.
Создано именных указателей - 185028.
