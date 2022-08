Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров

Hisense и Leica Camera AG подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Оно предусматривает применение разработок Hisense в области лазерных телевизоров и использование опыта Leica Camera AG в сфере ультракороткофокусных объективов, а также совместное развитие технологий и популяризацию использования лазерных телевизоров для создания домашних кинотеатров.

Церемония подписания соглашения состоялась 26 июля во флагманском центре Leica Camera AG в Мюнхене. На ней присутствовали: председатель Hisense Group Holdings Co., Ltd. др. Лань Линь (Lan Lin), вице-президент Hisense International и генеральный директор Hisense Europe Хэнсон Хань (Hanson Han), заместитель генерального директора Hisense Europe и генеральный директор Hisense Germany Луис Хоу (Louis Hou), заместитель генерального директора Hisense Italy Дэвид Хэ (David He), а также топ-менеджеры Leica Camera AG.

Лазерный телевизор состоит из проектора и специального экрана, на который с помощью лазерных лучей проецируется изображение. При этом используются высококачественные линзы и оптические технологии. Председатель Hisense Group Holdings Лань Линь (Lan Lin) сказал: «Leica – традиционный и проверенный временем бренд в сфере формирования изображения, обладает огромными технологическими возможностями и отличается великолепным качеством и уникальным стилем. Лазерный телевизор, оснащенный оптическими технологиями Leica, способен воспроизвести самые чистые и натуральные оттенки. Сочетание присущего Leica особого стиля формирования изображения с широчайшей цветовой гаммой, которую обеспечивает луч лазера, создает настоящий визуальный праздник. Мы надеемся, что в скором времени результатами нашего сотрудничества сможет насладиться весь мир».

С момента выпуска первого в мире короткофокусного лазерного телевизора в 2014 г. Hisense постоянно предлагала технологические инновации, которые способствовали ускоренному развитию индустрии лазерного телевидения. Проектор состоит из источника лазерного излучения, ультракороткофокусного объектива и цифрового мультизеркального устройства, или DMD-чипа (Digital Micromirror Device). В итоге проецируемое изображение получается ярким и красочным. Благодаря этому в сочетании с большим экраном и объемным звуком достигается эффект присутствия. Дополнительными преимуществами являются низкое энергопотребление и меньшее воздействие на окружающую среду.

С января по июнь мировая выручка от продаж лазерных телевизоров превысила $15 млн (рост на 124,54% год к году), а объемы продаж в Австралии, Франции, Канаде и других странах бьют все рекорды. Рост спроса вселяет оптимизм касательно будущего лазерных телевизионных устройств, отмечает Маттиас Фларш (Matthias Flarsch), генеральный директор Leica Camera AG: «Рынок домашних кинотеатров быстро растет, и расширение продуктовой линейки Leica в этом сегменте позволит в скором времени порадовать наших клиентов новой продукцией премиум-класса. Hisense, технологический и рыночный лидер в сфере лазерных телевизионных систем — идеальный партнер для ускоренного развития рынка домашних кинотеатров и применения наших достижений в области обработки 4K-изображений и интеллектуальных технологий».