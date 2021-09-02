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ВТБ стал лучшим банком для МСБ в России по версии премии Global Banking & Finance Awards

Работа ВТБ по развитию и внедрению новых технологичных сервисов для　среднего и малого бизнеса отмечена международными экспертами: банк получил сразу три награды премии Global Banking & Finance Awards. Премии получены в номинациях «Лучшая инновационная команда России с инновациями в интернет-банке», «Лучший банк России для МСБ», а также «Лучшие онлайн сервисы интернет-банка для микро и МСБ в России 2021».

В рамках цифровой трансформации ВТБ значительно увеличил активность в сфере поиска и внедрения инноваций для развития сервисов, полезных в работе сегменту малого и среднего бизнеса. Они затронули как продукты и каналы взаимодействия с клиентами, так и внутренние процессы.

В основе этих внедрений лежит использование инновационной на российском банковском рынке омниканальной платформы, которая помогает обеспечивать единое качество продуктов и услуг во всех удобных клиентам каналах. Доступом к экосистеме онлайн-сервисов ВТБ пользуются свыше 600 тысяч клиентов МСБ.

«Мы планомерно развиваем цифровую экосистему для малого и среднего бизнеса – только в одном интернет-банке сегодня доступно более 30 различных полезных продуктов и сервисов. Это находит отклик как у стабильно растущего числа клиентов, так и встречает признание среди профессионального сообщества. Высокие оценки нашей работы стимулируют нас на новые прорывы и достижения для того, чтобы помогать предпринимателям решать их операционные задачи более быстро и комфортно», − прокомментировал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Создание комфортной цифровой среды для клиентов является одним из приоритетов ВТБ. В рамках технологической трансформации банк активно внедряет самые современные технологии в том числе для повышения эффективности бизнес-процессов клиентов. Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашей работы и продолжим развитие продуктов и сервисов на базе передовых технологий, чтобы продукты и сервисы ВТБ становились еще удобнее для клиентов среднего и малого бизнеса», − отметил Филипп Майзенберг, руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Премия Global Banking & Finance Awards была учреждена в 2011 году и отмечает инновации и достижения мирового финансового сообщества. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов. Учредителем премии является британская медиаплатформа Global Banking & Finance Review про финансовые технологии, аудитория которой составляет больше 3 млн читателей.

Владимир Бахур

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