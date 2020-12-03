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ВТБ: более 1,5 тысячи предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов

Бизнес ИТ в банках

Свыше 1,5 тыс. клиентов ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса принимают платежи физлиц с помощью QR-кода через СБП. Такая услуга доступна им в приложении «ВТБ Бизнес QR», которое работает более чем в 300 населенных пунктах в России.

Подключение «ВТБ Бизнес QR» полностью бесплатное − предприниматель платит только комиссию за проведение операций в размере 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности. Продавец генерирует QR-код в приложении, вводя сумму и назначение платежа, а покупатель считывает его и производит оплату через СБП в мобильном приложении своего банка. Сумма покупки зачисляется на расчетный счет предпринимателя в течение 15 секунд. Для предпринимателей, которые являются самозанятыми, приложение позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, получать квитанции для уплаты налогов. Режим «самозанятости» можно подключить прямо через приложение.

На сегодняшний день в топ-5 регионов по использованию нового приложения входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул и Красноярск. Наиболее популярен сервис у предпринимателей в сферах розничной торговли и услуг. Чаще всего он используется в парикмахерских, салонах красоты и туристических агентствах. Среди наиболее популярных товаров, продаваемых путем расчетов через приложение, – товары для дома, автомобилей, строительства и ремонта.

«За два месяца после запуска количество клиентов, подключивших «ВТБ Бизнес QR» выросло в 15 раз, а количество населенных пунктов, где бизнес использует наше приложение, превысило 300. Предприниматели хотят использовать простые экономичные расчетные сервисы, которые автоматизируют и упрощают прием платежей от физлиц, придавая при этом бизнесу еще большую мобильность. Мы продолжаем работу над развитием сервиса: в скором будущем нашим клиентам будет доступен статический QR-код, а также возможность расширить использование приложения на нескольких сотрудников предприятия», − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Приложение «ВТБ Бизнес QR» было масштабировано для широкого использования клиентами среднего и малого бизнеса, имеющими расчетный счет в ВТБ, в сентябре 2020 г. Сегодня оно доступно для скачивания в App Store или Google Play.



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