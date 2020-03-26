ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

Автоматизированный бухучет в смартфоне

Банк ВТБ объявил о запуске дистанционного бухгалтерского сервиса, ориентированного на клиентов малого и среднего бизнеса. Бесплатное мобильное приложение «Цифра» уже доступно для платформ iOS и Android и освобождает предпринимателей от необходимости посещать офис

Ключевой особенностью мобильного сервиса является возможность его использования не только клиентами ВТБ, но и других банков. Новое приложение обладает инструментарием для обеспечения полноценного документооборота ИП, включая бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности.

«Запуск «Цифры» сейчас особенно актуален - она упрощает удаленную работу предпринимателей, позволяет позаботиться о безопасности, исключив необходимость личных контактов. Это цифровой аутсорсинг бухгалтерии «под ключ», по нашим оценкам, позволяющий сэкономить в год до 50 тысяч рублей в сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых компаний. ВТБ интересно развивать небанковские сервисы, и новое приложение как раз является одним из этапов создания экосистемы для среднего и малого бизнеса», - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ.

По данным ВТБ, сервисом «Цифра» уже сейчас могут воспользоваться более 10 тыс. предприятий из числа клиентов ВТБ и других банков.

Возможности и особенности «Цифры»

Для активации сервиса, клиенту необходимо скачать приложение, запустить его и зарегистрироваться. В процессе регистрации пользовательский аккаунт позволяет привязать уже имеющиеся расчетные счета в различных банках. Также есть возможность отправки онлайн-заявки на открытие счета РКО в ВТБ.

Интерфейс приложения ВТБ «Цифра»

Приложение «Цифра» работает с ОС Android начиная с версии 5.0, его размер составляет 6,8 МБ. Для работы приложению требуется доступ к номеру телефона, фото, мультимедиа и файлам, хранилищу и USB-накопителю.

Сервис «Цифра» производит выгрузку данных о транзакциях в автоматическом режиме. Его можно настроить на автоматизированный расчет и отправку налоговых и иных обязательных платежей, формирование деклараций и создание других документов, необходимых для ведения бизнеса.

Функции «Налоговый учет» и «Мультибанк» сервиса «Цифра»

Функция «Налоговый учет» в составе сервиса «Цифра» обеспечивает учет и оплату налогов, помогает оформить своевременную сдачу отчетности в ФНС и фонды. К этой функции также привязан консалтинговый сервис по вопросам уплаты налогов.

Функция «Мультибанк» обеспечивает возможность отслеживать финансовые операции и управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках. Благодаря этому совершение операций и мониторинг движения средств компании по всем счетам можно проводить в едином интерфейсе.

Дополнительные функции сервиса ВТБ «Цифра»

Сервис «Цифра» позволяет настроить напоминания о рабочих задачах и важных для бизнеса событиях. Приложение предоставляет персонализированные экспертные рекомендации по развитию бизнеса на основе глубокой рыночной аналитики по данным, индустрии и конкурентам.

В списке доступных функций сервиса также имеется чат-помощник, который позволяет своевременно получить квалифицированную помощь от специалистов по любым вопросам, касающимся ведения бизнеса. Так, например, бухгалтер поможет оперативно уточнить список документов, которые необходимо сфотографировать для отправки в налоговую.