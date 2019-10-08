Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

ВТБ представил мобильный бизнес-сервис с оплатой по QR-коду через СБП

ИТ в банках

ВТБ запустил в пилотном режиме мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» для приема c2b-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Новое мобильное приложение для бизнеса доступно для клиентов ВТБ, являющихся индивидуальными предпринимателями. Для подключения к новому сервису клиентам необходимо зарегистрироваться в приложении и в СБП. Пользователь «ВТБ Бизнес QR» может самостоятельно сформировать специальный графический ключ (QR-код), включающий сумму оплаты и назначение платежа, либо выбрать нужный из шаблонов в приложении. После этого формируется QR-код с реквизитами предприятия и суммой платежа на экране мобильного телефона. Покупатель сканирует QR-код приложением и совершает оплату. Денежные средства на счет продавца зачисляются практически мгновенно, а покупатель получает подтверждение успешной покупки.

В приложении «ВТБ Бизнес QR» доступен функционал выставления чека для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как самозанятые и применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Клиенты могут протестировать приложение в рабочем режиме, получив оплату за реальные покупки.

«Новый сервис, в основе которого лежат сразу две современные платежные технологии, реализован в рамках развития экосистемы цифровых услуг для бизнеса. Приоритетное расширение диджитал инструментария для клиентов определено стратегией ВТБ на ближайшие годы. Мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» упрощает прием платежей за товары и услуги, ускоряет оборот денежных средств и повышает устойчивость микробизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Приложение впервые будет продемонстрировано на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи. Пилот продлится до конца 2019 года. В этот период воспользоваться решением сможет ограниченное количество клиентов ВТБ.

Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза

ВТБ запустил бесплатного сотового оператора

Техника

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии