Разделы

ИТ в банках
|

Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации

ВТБ стал лауреатом премии Digital Leaders и Премии Рунета за новый интернет-банк для среднего и малого бизнеса и вклад в развитие цифровизации в России. Победители премий были объявлены 7 декабря.

По итогам награждения ВТБ, благодаря созданному интернет-банку для среднего и малого бизнеса, назван победителем Премии Рунета в номинации «За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете». В рамках премии Digital Leaders ВТБ стал лучшим среди банков в номинациях «За вклад в развитие цифровизации в России» и «Онлайн-чаты».

Интернет-банк ВТБ Бизнес создан на уникальной для рынка омниканальной платформе. Сегодня им пользуются уже более 670 тыс. клиентов, которым доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса. Интернет-банк рассчитан на комплексное решение задач клиентов, ускоренное рассмотрение заявок на оформление продуктов за счет применения технологии искусственного интеллекта (AI) и персонализированное обслуживание на базе Big Data. Вопросы любой сложности пользователи интернет-банка могут решить в чате, при этом 55% обращений успешно обрабатываются чат-ботом автоматически.

«Мы помогаем предпринимателям в развитии их бизнеса, создавая самые современные и технологичные продукты и сервисы. Новый интернет-банк ВТБ Бизнес сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в онлайн-формате, все вопросы можно решить в «режиме одного окна». Получение премии Digital Leaders и Премии Рунета служат еще одним подтверждением востребованности наших решений, а также их высокого качества и инновационности. Мы благодарны коллегам из профессионального сообщества за признание и клиентам банка − за их доверие», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

Ранее в этом году ВТБ с решениями для среднего и малого бизнеса стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance, а также получил три награды премии Global Banking & Finance Awards. Банк также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность

Власти выделят более 27 миллиардов на подготовку кадров для ИТ-отрасли

Альфа-банк представил нового голосового помощника

Россиян лишают наличных денег. Банкоматы стремительно исчезают по всей стране

Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022