«Тинькофф» начал выдавать квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП

«Тинькофф» стал доверенным лицом Удостоверяющего центра ФНС России. Этот статус позволяет выдавать усиленные квалифицированные сертификаты электронной подписи (УКЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Первыми получить УКЭП могут клиенты «Тинькофф бизнеса» в Москве, у которых заканчивается срок действия сертификата электронной подписи. Они могут подать заявку на электронную подпись в личном кабинете на сайте tinkoff.ru, а затем получить УКЭП в точке выдачи.

В течение года «Тинькофф» планирует масштабировать собственную инфраструктуру выдачи сертификатов электронной подписи на крупнейшие регионы России. В дальнейшем выпустить электронную подпись смогут также компании и предприниматели, не являющиеся клиентами «Тинькофф бизнеса».

Федор Бухаров, директор «Тинькофф бизнеса», заместитель председателя правления «Тинькофф», сказал: «То, что «Тинькофф» стал доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС – большое достижение для нас, поскольку это открывает новые возможности нашим клиентам. Они уже сейчас могут многое делать, не покидая экосистему «Тинькофф бизнеса», а получение у нас КЭП максимально упростит их взаимодействие с другими организациями – не нужны будут ни бумажные документы, ни посещения офисов госслужб и нотариусов, все можно будет оформить в приложении из любой точки мира. С помощью УКЭП предприниматель может открыть бизнес, зарегистрировать кассу, поучаствовать в тендере, подключить онлайн-бухгалтерию, подписать декларацию, направить её в налоговую и решать другие задачи. Мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии технологических решений, которые позволят нашим клиентам получать и использовать УКЭП с максимальным удобством».

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Квалифицированная электронная подпись нужна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для того, чтобы придать электронным документам юридическую значимость. Такой подписью подписывают налоговую отчетность, бухгалтерские документы, контракты, различные декларации и заявления при взаимодействии с госорганами.