Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи теперь можно получить почти в 1800 офисов Сбербанка

Сбербанк увеличил количество офисов, где можно пройти очную идентификацию для выпуска сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ», разработанном Минцифры. Услуга была запущена в марте в 425 офисах банка, теперь ей можно воспользоваться в 1789 офисах по всей стране. За все время работы сервиса им воспользовались 19,5 тыс человек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Госключ позволяет бесплатно получить сертификат УКЭП для подписания юридически значимых документов в электронном виде. УКЭП можно быстро, удобно и безопасно подписывать некоторые заявления, а также заключать отдельные виды договоров: заявку на регистрацию бизнеса на сайте ФНС, обращение в суд, договор об ипотеке и другие.

Усиленная квалифицированная электронная подпись создаётся, хранится и применяется в приложении. Для этого не нужны USB-токены и SMS-пароли, а все функции УКЭП доступны онлайн — не нужно подписывать документы на бумаге.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Госключ упрощает получение различных государственных услуг и иных сервисов, избавляет от необходимости посещать разные ведомства и стоять в очередях, чтобы лично поставить подпись на бумажном документе. С момента запуска этого сервиса, после прохождения пользователями очной идентификации в офисах Сбербанка в «Госключ» выпущено уже 19,5 тыс/ сертификатов УКЭП. То есть сегодня люди, у которых нет загранпаспорта нового образца и подтверждённой биометрии, могут прийти к нам и воспользоваться альтернативным очным способом идентификации. Понимая востребованность этой услуги, мы расширили перечень офисов Сбербанка, в которых можно пройти очную идентификацию».