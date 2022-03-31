Цифровая трансформация и переход существенной части сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса резко повысили важность средств корпоративной мобильности. Вследствие роста масштабов применения мобильных устройств и важности задач, которые решаются с их помощью, критически важными для бизнеса становятся средства управления всей мобильной экосистемой — самими устройствами, программным обеспечением, контентом.

Мобилизация в контексте цифровой трансформации и пандемии

В последние годы корпоративная мобильность все более востребована. Во-первых, цифровая трансформация «добралась» до тех, чья работа раньше не была компьютеризирована, например — до сотрудников служб доставки. Во-вторых, переход существенной части офисных работников на удаленный режим работы. Всем им нужны системы корпоративной мобильности для того, чтобы централизованно и безопасно использовать свои устройства для выполнения рабочих задач.

Интеграция мобильных технологий в рабочие процессы началась уже достаточно давно, однако с началом пандемии компании резко ускорили свою «мобилизацию»: по данным опроса компании Skedulo, 79% руководителей ИТ-подразделений признают, что их компания могла бы извлечь выгоду из программного обеспечения, предназначенного для нужд мобильных сотрудников, 62% респондентов считают, что в ближайшие год-два число мобильных сотрудников в их компании увеличится.

Цифровая трансформация и переход существенной части сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса резко повысили важность средств корпоративной мобильности

Рынку корпоративной мобильности прочат быстрый рост. Так, аналитики Reports and Data предполагают, что рынок в 2020-2028 гг. он вырастет с $37,6 до $198,2 млрд (среднегодовой рост 15,3%).

Однако для достижения успеха предприятиям необходима четкая политика использования мобильных устройств и, разумеется, продукты, способные решать все необходимые задачи. С последним пока проблема, как утверждается в отчете компании harmon.ie 74% сотрудников в течение рабочего дня работают с пятью или более приложениями одновременно, а 16% используют 15 и более. Постоянное переключение между инструментами увеличивает вероятность ошибок, а управление таким «зоопарком», обеспечение его интеграции в корпоративную сеть и вовсе крайне сложная задача.

Для ее решения предприятиям необходимо перейти от концепции «сотрудники принесли с собой устройства… ну, так пусть на них и работают» к внедрению средств управления этими устройствами как корпоративными, контролируя все аспекты их применения в корпоративной сети и за ее периметром.

Как управлять корпоративной мобильностью

Системы управления корпоративной мобильностью (Enterprise Mobility Management, EMM) дают возможность централизованно управлять устройствами сотрудников, обеспечивать безопасность их работы в корпоративной сети, предоставлять доступ к ресурсам (данным, приложениям) в зависимости от назначенных рабочих ролей и т. д.

Также EMM «отвечает» за безопасность, которая обеспечивается за счет ряда мер. Это установка защитных средств на устройство, своевременное обновление ПО на нем, многофакторная аутентификация, возможность установки приложений только из доверенного магазина. Увеличивает безопасность также применение политик доступа к данным и приложениям, изменяемым по мере необходимости и адаптируемых к географическому положению, отделу, должностным обязанностям или другим факторам. Кроме того, EMM отслеживает действия пользователя и с помощью средств аналитики выявляет действия, которые могут указывать на возможные нарушения или кражу данных, либо усовершенствовать работу с устройствами.

В случае утери устройства (или увольнения его владельца) средства EMM уничтожают на устройстве корпоративную информацию и приложения, отключают устройство от корпоративных систем.

По прогнозу Verified Market Research, объем мирового рынка систем управления мобильностью предприятий в период с 2020 по 2028 гг. увеличится с $20 млрд до $233,8 млрд (среднегодовой рост около 36%).

За последние несколько лет системы EMM перестали быть ориентированными исключительно на мобильные устройства и теперь нацелены на обеспечение мобильности в более широком смысле, включая ноутбуки и планшеты с Windows и MacOS.

Что дает и что включает в себя EMM

Современная EMM — единая платформа с централизованной консолью для управления мобильными устройствами, электронной почтой, приложениями, контентом и т. д., предлагает гибкий подход к управлению устройствами для решения различных задач в масштабах всей организации. В нее входит ряд компонент, отвечающих за различные аспекты деятельности платформы.

Наиболее распространенные компоненты EMM

Компонент За что он отвечает Управление мобильными устройствами (MDM) Mobile Device Management используется для управления мобильными устройствами с помощью профилей на каждом устройстве. Это обеспечивает удаленное управление, шифрование, применение политик и возможность стереть с устройства выбранные приложения и данные в случае их потери, кражи или ухода сотрудника из организации. Управление мобильным контентом (MCM) Mobile Content Management отвечает за управление контентом на мобильных устройствах, включая доступ к контенту, безопасность, передачу контента на устройства и защиту контента на уровне файлов. Многие инструменты MCM работают с популярными облачными хранилищами. Управление мобильной идентификацией (MIM) Mobile Identity Management отвечает за проверку подлинности и вход в систему, обеспечивая доступ к корпоративным ресурсам только авторизованным пользователям и доверенным устройствам. Управление мобильными приложениями (MAM) Mobile Application Management фокусируется на задачах развертывания, управления и обновления приложений на мобильных устройствах организации. Инструменты MAM включают в себя отправку обновлений, управление лицензиями и обеспечение безопасности приложений, что позволяет защищать определенные приложения, управлять ими и удалять их в случае их вывода из эксплуатации. MAM позволяет применять политики безопасности к определенным приложениям. Мобильное управление информацией (MIM) Mobile Information Management обычно является частью служб MDM или MAM и отвечает за удаленный доступ к базам данных с мобильных устройств. Часто интегрируется с публичными облачными хранилищами и сервисами совместной работы. Управление мобильными расходами (MEM) Mobile Expence Management отслеживает расходы на мобильную связь, предоставляя организации информацию об использовании устройств, потребляемых услугах и политиках. Данные, собранные MEM, также могут использоваться для возвратных платежей или аудита использования мобильных устройств.

По мере того, как EMM становятся все более важными для работы компаний, они начинают интегрироваться с CRM, ERP, HR и другими корпоративными системами. Например, для того, чтобы своевременно и корректно менять роли и полномочия пользователей при смене ими должности или географического положения.

От EMM к UEM

Стремление к унификации управления всем многообразием устройств на границе корпоративной сети породило еще одну концепцию —UnifiedEndpointManagement. UEM унифицирует и централизует управление всеми категориями устройств, не только смартфонами, планшетами и ПК, но и устройствами интернета вещей.

Как считают аналитики Omdia, платформы управления мобильностью займут важное место в процессе организации процесса удаленной работы. Одной из тенденций является объединение функций управления и обеспечения безопасности конечных точек, когда поставщики UEM начинают использовать больше средств для защиты данных и приложений. Например, включают в состав платформы решения для обнаружения поведенческих аномалий на устройствах.

По мнению аналитиков Gartner, значительное увеличение числа сотрудников, работающих дома, в сочетании с сокращением ИТ-бюджетов, ускорит тенденцию к переходу на UEM.

Решения UEM становятся достаточно зрелыми для развертывания на уровне предприятия, считают в Forrester Research. Продукты VMware, Microsoft, IBM, Citrix и MobileIron могут управлять основными мобильными операционными системами. Однако, подавляющее большинство компаний по-прежнему используют несколько платформ управления устройствами и менее 5% применяют UEM.

В Gartner считают, что пройдет от трех до пяти лет, прежде чем большинство организаций, владеющих корпоративными мобильными платформами, осуществят переход на UEM. Задержка связана с проблемами обучения персонала и обновления бизнес-процессов, а также с подготовкой используемого ПО (особенно устаревшего или самописного) для развертывания на платформе UEM.