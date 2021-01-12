Мобильность в бизнесе
Развитие рынка корпоративной мобильности, как и многих других сфер деятельности, 2020-2021 гг. определяла, что неудивительно, пандемия коронавируса. По общему мнению, она послужила мощным толчком к «мобилизации» самых разных рынков. Однако повсеместный переход на удаленку имел для разработчиков и некоторые негативные последствия, в результате рынок хоть и вырос однако не так сильно, как, например, в 2019 г. Выручка топ-35 участников рейтинга CNews Mobile увеличилась на 17% и впервые превысила ₽10 млрд. Среди секторов рынка, заинтересованных в мобильных решениях — не только привычные уже предприятия финансовой сферы и ритейл, но и госсектор, здравоохранение, промпредприятия.
31.03.2022
Почему бизнес меняет подходы к управлению мобильными устройствами
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Цифровая трансформация и переход существенной части сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса резко повысили важность средств корпоративной мобильности. Вследствие роста масштабов применения мобильных устройств и важности задач, которые решаются с их помощью, критически важными для бизнеса становятся средства управления всей мобильной экосистемой — самими устройствами, программным обеспечением, контентом.
Цифровая трансформация и переход существенной части сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса резко повысили важность средств корпоративной мобильности. Вследствие роста масштабов применения мобильных устройств и важности задач, которые решаются с их помощью, критически важными для бизнеса становятся средства управления всей мобильной экосистемой — самими устройствами, программным обеспечением, контентом.
CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений
|№ 2020 г.
|№ 2019 г.
|Название организации
|Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС
|Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС
|Рост выручки 2020/2021 г., %
|1
|1
|RedMadRobot
|1 319 300
|981 583
|34,4%
|2
|7
|65apps
|947 980
|348 747
|171,8%
|3
|3
|Agima
|751 359
|518 764
|44,8%
|4
|4
|Kode
|614 000
|401 000
|53,1%
|5
|—
|e-Legion
|609 149
|390 549
|56,0%
Источник: CNews Analytics, 2021
Рынок мобильной разработки продолжает расти
Читать полностью В 2020 г. выручка лидеров рейтинга мобильной разработки выросла на 17,6% и превысила ₽10 млрд. В 2019 г. темпы роста были втрое выше, однако ряд факторов, определивших тенденции 2020 г., в первую очередь — эпидемия коронавируса, сыграли против рынка мобильности. Однако интерес к мобильным приложениям в целом явно вырос и по мере отмены коронавирусных ограничений спрос на них продолжит расти.
В 2020 г. выручка лидеров рейтинга мобильной разработки выросла на 17,6% и превысила ₽10 млрд. В 2019 г. темпы роста были втрое выше, однако ряд факторов, определивших тенденции 2020 г., в первую очередь — эпидемия коронавируса, сыграли против рынка мобильности. Однако интерес к мобильным приложениям в целом явно вырос и по мере отмены коронавирусных ограничений спрос на них продолжит расти.
Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика
Читать полностью О российских трендах мобильности — усиленной информационной безопасности, переходе на отечественный софт и переносе всех процессов на телефон — CNews рассказал руководитель центра разработки мобильных решений компании «Форсайт» Олег Бачурин.
О российских трендах мобильности — усиленной информационной безопасности, переходе на отечественный софт и переносе всех процессов на телефон — CNews рассказал руководитель центра разработки мобильных решений компании «Форсайт» Олег Бачурин.
Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы
Читать полностью Мобильные устройства давно обошли по популярности и ноутбуки, и стационарные ПК. Пандемия привела к резкому росту мобильного трафика. А значит, бизнес вынужден обратить самое серьезное внимание на клиентов, предпочитающих такой способ общения, и подстроиться под собственных сотрудников, больше не желающих работать исключительно в офисе. О том, как меняется рынок мобильной разработки, в интервью CNews рассказали Сергей Костин, генеральный директор, и Айжаркын Бурканова, директор по продукту компании BSL.
Мобильные устройства давно обошли по популярности и ноутбуки, и стационарные ПК. Пандемия привела к резкому росту мобильного трафика. А значит, бизнес вынужден обратить самое серьезное внимание на клиентов, предпочитающих такой способ общения, и подстроиться под собственных сотрудников, больше не желающих работать исключительно в офисе. О том, как меняется рынок мобильной разработки, в интервью CNews рассказали Сергей Костин, генеральный директор, и Айжаркын Бурканова, директор по продукту компании BSL.
Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram?
Читать полностью Сегодня очевиден факт, что используемые многими компаниями для корпоративного взаимодействия мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger или Signal не являются безопасными и имеют ряд широко известных уязвимостей. Пользователи стали их массово покидать после участившихся случаев нарушения политики конфиденциальности. Андрей Врацкий, CEO eXpress, помог разобраться CNews в цифровой миграции.
Сегодня очевиден факт, что используемые многими компаниями для корпоративного взаимодействия мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger или Signal не являются безопасными и имеют ряд широко известных уязвимостей. Пользователи стали их массово покидать после участившихся случаев нарушения политики конфиденциальности. Андрей Врацкий, CEO eXpress, помог разобраться CNews в цифровой миграции.
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