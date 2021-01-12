Почему бизнес меняет подходы к управлению мобильными устройствами

Цифровая трансформация и переход существенной части сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса резко повысили важность средств корпоративной мобильности. Вследствие роста масштабов применения мобильных устройств и важности задач, которые решаются с их помощью, критически важными для бизнеса становятся средства управления всей мобильной экосистемой — самими устройствами, программным обеспечением, контентом.

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CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений

№ 2020 г. № 2019 г. Название организации Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС Рост выручки 2020/2021 г., %
1 1 RedMadRobot 1 319 300 981 583 34,4%
2 7 65apps 947 980 348 747 171,8%
3 3 Agima 751 359 518 764 44,8%
4 4 Kode 614 000 401 000 53,1%
5 e-Legion 609 149 390 549 56,0%

Источник: CNews Analytics, 2021

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Рынок мобильной разработки продолжает расти

В 2020 г. выручка лидеров рейтинга мобильной разработки выросла на 17,6% и превысила 10 млрд. В 2019 г. темпы роста были втрое выше, однако ряд факторов, определивших тенденции 2020 г., в первую очередь — эпидемия коронавируса, сыграли против рынка мобильности. Однако интерес к мобильным приложениям в целом явно вырос и по мере отмены коронавирусных ограничений спрос на них продолжит расти.

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Олег Бачурин
«Форсайт»

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

О российских трендах мобильности — усиленной информационной безопасности, переходе на отечественный софт и переносе всех процессов на телефон — CNews рассказал руководитель центра разработки мобильных решений компании «Форсайт» Олег Бачурин.

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Сергей Костин
BSL

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

Мобильные устройства давно обошли по популярности и ноутбуки, и стационарные ПК. Пандемия привела к резкому росту мобильного трафика. А значит, бизнес вынужден обратить самое серьезное внимание на клиентов, предпочитающих такой способ общения, и подстроиться под собственных сотрудников, больше не желающих работать исключительно в офисе. О том, как меняется рынок мобильной разработки, в интервью CNews рассказали Сергей Костин, генеральный директор, и Айжаркын Бурканова, директор по продукту компании BSL.

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Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram?

Сегодня очевиден факт, что используемые многими компаниями для корпоративного взаимодействия мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger или Signal не являются безопасными и имеют ряд широко известных уязвимостей. Пользователи стали их массово покидать после участившихся случаев нарушения политики конфиденциальности. Андрей Врацкий, CEO eXpress, помог разобраться CNews в цифровой миграции. 

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