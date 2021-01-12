Развитие рынка корпоративной мобильности, как и многих других сфер деятельности, 2020-2021 гг. определяла, что неудивительно, пандемия коронавируса. По общему мнению, она послужила мощным толчком к «мобилизации» самых разных рынков. Однако повсеместный переход на удаленку имел для разработчиков и некоторые негативные последствия, в результате рынок хоть и вырос однако не так сильно, как, например, в 2019 г. Выручка топ-35 участников рейтинга CNews Mobile увеличилась на 17% и впервые превысила ₽10 млрд. Среди секторов рынка, заинтересованных в мобильных решениях — не только привычные уже предприятия финансовой сферы и ритейл, но и госсектор, здравоохранение, промпредприятия.

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