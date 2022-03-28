Спрос на безопасное и надежное удаленное резервное копирование и восстановление в облаке, потребность минимизировать время простоя будут способствовать дальнейшему росту рынка облачного резервного копирования и восстановления данных.

Копирование в облако: просто и безопасно

Распространение облачных технологий и необходимость управления большими объемами данных привели к росту популярности облачных решений резервного копирования.

Облачное копирование представляет собой отправку копии данных по частной или публичной сети на удаленный сервер. Сервер обычно размещается у стороннего поставщика услуг, который взимает плату в зависимости от емкости, пропускной способности или количества пользователей. Внешний сервер может также принадлежать самой компании, но методы оплаты будет аналогичными.

Важный фактор роста популярности облачного копирования — строгие нормы безопасности для защиты данных клиентов у облачных провайдеров. Ожидается, что сочетание облачных решений для резервного копирования и восстановления с облачной кибербезопасностью представит новый подход к работе с данными.

Облачное копирование представляет собой отправку копии данных по частной или публичной сети на удаленный сервер

Кроме того, облачные решения резервного копирования становятся популярными благодаря простому управлению и мониторингу, функциям резервного копирование и восстановление в режиме реального времени, простой интеграции с другими корпоративными приложениями, а также средствам дедупликации данных.

По прогнозу Valuates Reports, объем мирового рынка облачного резервного копирования в 2019 г. составлял $1,834 млрд, к концу 2026 г. он достигнет $4,229 млрд (среднегодовой темп роста — 12,5%). Оценки ResearchandMarkets — $2 млрд (2020 г.) и $8,4 млрд (2027 г., рост 22,9%). При этом в сегменте крупных предприятий рост составит 19,8% в год, в сегменте малых и средних предприятий — 26,8%. Аналитики Technavio оценивают среднегодовые темпы роста мирового рынка облачного резервного копирования и восстановления данных в период 2020-2024 гг. в 17%. К концу прогнозируемого периода он может вырасти до $11,36 млрд. Самый оптимистичный прогноз у Emergen Research — $20,7 млрд к 2028 г. при среднегодовом темпе роста 13,6%.

Вместе с тем растущие проблемы безопасности и конфиденциальности, связанные с облачным хранилищем, и утомительные процессы восстановления являются ключевыми факторами, которые, как ожидается, будут в значительной степени ограничивать рост рынка. Сочетание локального и облачного хранения данных или мультиоблачная модель — работа сразу с несколькими облачными провайдерами — поможет защититься от рисков прекращения работы с конкретным провайдером по тем или иным причинам.

Отдельный сегмент рынка облачного резервного копирования — резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service). По оценкам аналитиков Technavio, среднегодовой рост мирового рынка BaaS в 2021-2025 гг. составит 32% — до $14,3 млрд к концу этого периода.

Важнейшие функции облачных решений

Опрос, проведенный Barracuda Networks среди почти 1,1 тыс ИТ- и бизнес-руководителей, выявил самые важные характеристики облачных хранилищ, которым предложили оценить важность функционала облачных решений для хранения данных по 5-бальной шкале («1» — «совсем неважная функция», «5» — очень важная»).

Важнейшие функции решений для облачного копирования График основан на результатах опроса почти 1,1 тыс. ИТ-администраторов и бизнес-руководителей. 4,5 Средства восстановления файлов 4,45 Качество технической поддержки 4,37 Возможность комплексной защиты любых данных 4,27 Легкость использования 4,27 Цена 4,05 Возможность долговременного хранения 4,05 Наличие средств аварийного восстановления

Можно отметить, что третье место заняла возможность комплексной защиты — резервного копирования данных с физических и виртуальных машин, а также из SaaS-решений.

Важнейшие функции облачных систем резервного копирования и восстановления

Функции Что они дают Мультиоблачное резервное копирование Исследование IDG Cloud Computing за 2020 г. показало, что 66% крупных и 47% малых и средних предприятий используют для резервного копирования несколько публичных облаков. Это позволяет устранить единую точку отказа и свести к минимуму сбои в работе. Одним из способов создания мультиоблачных решений для резервного копирования и восстановления является использование контейнеров и микросервисов. Эти технологии позволяют развертывать рабочие нагрузки и данные в нескольких облачных средах, не беспокоясь о совместимости между сервисами или проприетарными форматами. Защита от программ-вымогателей Ожидается, что удаленные сотрудники и далее будут прибыльной целью для киберпреступников. Атаки программ-вымогателей становятся все более частыми и сложными, и ИТ-администраторам все труднее их обнаруживать или предотвращать. Исследование Sophos, показало, что в 2021 г. 51% компаний пострадали от программ-вымогателей, и 25% из них смогли вернуть свои данные, только заплатив выкуп. Современные решения позволяют сохранять неизменяемые копии с использованием модели «однократная запись — многократное чтение», для того, чтобы предотвратить шифрование, удаление или изменение данных. А инструменты для постоянного мониторинга и анализа данных дают возможность идентифицировать заражение программами-вымогателями на начальных стадиях и принять меры для их ликвидации. Аварийное восстановление как услуга (DRaaS) Согласно отчету Technavio «Global Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) Market 2020-2024», ожидается, что рынок DRaaS вырастет в ближайшие несколько лет почти на $28 млрд. DRaaS позволяет использовать инфраструктуру поставщика услуг для обеспечения комплексной защиты данных и восстановления в случае аварии. Это снижает нагрузку на собственные ИТ-службы заказчика и ускоряет процессы аварийного восстановления. Резервное копирование в гибридном облаке Как и мультиоблачные среды, гибридные облака повышают надежность и гибкость резервного копирования. Соответствующие решения, как правило, сначала выполняют резервное копирование данных на локальное устройство, а затем дублируют полученную резервную копию в облако. Это обеспечивает доступность локальной резервной копии, а если она тоже скомпрометирована — тогда используется облачная версия. Кроме того, можно переносить в облако старые резервные копии, уменьшая потребность в локальных ресурсах.

Данные становятся все более ценным активом, поэтому они привлекают все большее «внимание» злоумышленников. А, стало быть, предприятиям необходимо обеспечивать их защиту и, если защита не сработала, в средствах оперативного аварийного восстановления. Облачные решения резервного копирования, помимо прочего, позволяют хранить данные в географически удаленном дата-центре, что бывает немаловажно в случае каких-либо техногенных катастроф. Ну а учитывая сегодняшние геополитические риски, мультиоблачная или гибридная стратегии резервного копирования кажутся весьма разумным выбором для того, чтобы «не класть все яйца в одну корзину».