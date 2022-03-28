Спрос на безопасное и надежное удаленное резервное копирование и восстановление в облаке, потребность минимизировать время простоя будут способствовать дальнейшему росту рынка облачного резервного копирования и восстановления данных.
Копирование в облако: просто и безопасно
Распространение облачных технологий и необходимость управления большими объемами данных привели к росту популярности облачных решений резервного копирования.
Облачное копирование представляет собой отправку копии данных по частной или публичной сети на удаленный сервер. Сервер обычно размещается у стороннего поставщика услуг, который взимает плату в зависимости от емкости, пропускной способности или количества пользователей. Внешний сервер может также принадлежать самой компании, но методы оплаты будет аналогичными.
Важный фактор роста популярности облачного копирования — строгие нормы безопасности для защиты данных клиентов у облачных провайдеров. Ожидается, что сочетание облачных решений для резервного копирования и восстановления с облачной кибербезопасностью представит новый подход к работе с данными.
Кроме того, облачные решения резервного копирования становятся популярными благодаря простому управлению и мониторингу, функциям резервного копирование и восстановление в режиме реального времени, простой интеграции с другими корпоративными приложениями, а также средствам дедупликации данных.
По прогнозу Valuates Reports, объем мирового рынка облачного резервного копирования в 2019 г. составлял $1,834 млрд, к концу 2026 г. он достигнет $4,229 млрд (среднегодовой темп роста — 12,5%). Оценки ResearchandMarkets — $2 млрд (2020 г.) и $8,4 млрд (2027 г., рост 22,9%). При этом в сегменте крупных предприятий рост составит 19,8% в год, в сегменте малых и средних предприятий — 26,8%. Аналитики Technavio оценивают среднегодовые темпы роста мирового рынка облачного резервного копирования и восстановления данных в период 2020-2024 гг. в 17%. К концу прогнозируемого периода он может вырасти до $11,36 млрд. Самый оптимистичный прогноз у Emergen Research — $20,7 млрд к 2028 г. при среднегодовом темпе роста 13,6%.
Вместе с тем растущие проблемы безопасности и конфиденциальности, связанные с облачным хранилищем, и утомительные процессы восстановления являются ключевыми факторами, которые, как ожидается, будут в значительной степени ограничивать рост рынка. Сочетание локального и облачного хранения данных или мультиоблачная модель — работа сразу с несколькими облачными провайдерами — поможет защититься от рисков прекращения работы с конкретным провайдером по тем или иным причинам.
Отдельный сегмент рынка облачного резервного копирования — резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service). По оценкам аналитиков Technavio, среднегодовой рост мирового рынка BaaS в 2021-2025 гг. составит 32% — до $14,3 млрд к концу этого периода.
Важнейшие функции облачных решений
Опрос, проведенный Barracuda Networks среди почти 1,1 тыс ИТ- и бизнес-руководителей, выявил самые важные характеристики облачных хранилищ, которым предложили оценить важность функционала облачных решений для хранения данных по 5-бальной шкале («1» — «совсем неважная функция», «5» — очень важная»).
Можно отметить, что третье место заняла возможность комплексной защиты — резервного копирования данных с физических и виртуальных машин, а также из SaaS-решений.
|Функции
|Что они дают
|Мультиоблачное резервное копирование
|Исследование IDG Cloud Computing за 2020 г. показало, что 66% крупных и 47% малых и средних предприятий используют для резервного копирования несколько публичных облаков. Это позволяет устранить единую точку отказа и свести к минимуму сбои в работе. Одним из способов создания мультиоблачных решений для резервного копирования и восстановления является использование контейнеров и микросервисов. Эти технологии позволяют развертывать рабочие нагрузки и данные в нескольких облачных средах, не беспокоясь о совместимости между сервисами или проприетарными форматами.
|Защита от программ-вымогателей
|Ожидается, что удаленные сотрудники и далее будут прибыльной целью для киберпреступников. Атаки программ-вымогателей становятся все более частыми и сложными, и ИТ-администраторам все труднее их обнаруживать или предотвращать. Исследование Sophos, показало, что в 2021 г. 51% компаний пострадали от программ-вымогателей, и 25% из них смогли вернуть свои данные, только заплатив выкуп. Современные решения позволяют сохранять неизменяемые копии с использованием модели «однократная запись — многократное чтение», для того, чтобы предотвратить шифрование, удаление или изменение данных. А инструменты для постоянного мониторинга и анализа данных дают возможность идентифицировать заражение программами-вымогателями на начальных стадиях и принять меры для их ликвидации.
|Аварийное восстановление как услуга (DRaaS)
|Согласно отчету Technavio «Global Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) Market 2020-2024», ожидается, что рынок DRaaS вырастет в ближайшие несколько лет почти на $28 млрд. DRaaS позволяет использовать инфраструктуру поставщика услуг для обеспечения комплексной защиты данных и восстановления в случае аварии. Это снижает нагрузку на собственные ИТ-службы заказчика и ускоряет процессы аварийного восстановления.
|Резервное копирование в гибридном облаке
|Как и мультиоблачные среды, гибридные облака повышают надежность и гибкость резервного копирования. Соответствующие решения, как правило, сначала выполняют резервное копирование данных на локальное устройство, а затем дублируют полученную резервную копию в облако. Это обеспечивает доступность локальной резервной копии, а если она тоже скомпрометирована — тогда используется облачная версия. Кроме того, можно переносить в облако старые резервные копии, уменьшая потребность в локальных ресурсах.
Данные становятся все более ценным активом, поэтому они привлекают все большее «внимание» злоумышленников. А, стало быть, предприятиям необходимо обеспечивать их защиту и, если защита не сработала, в средствах оперативного аварийного восстановления. Облачные решения резервного копирования, помимо прочего, позволяют хранить данные в географически удаленном дата-центре, что бывает немаловажно в случае каких-либо техногенных катастроф. Ну а учитывая сегодняшние геополитические риски, мультиоблачная или гибридная стратегии резервного копирования кажутся весьма разумным выбором для того, чтобы «не класть все яйца в одну корзину».