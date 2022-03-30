Важность для бизнеса средств резервного копирования и восстановления данных растет вместе с объемами данных и их важностью для устойчивой работы предприятия. В России, до недавнего времени, были в той или иной мере представлены все лидеры этого сегмента ИТ-рынка, причем два из них, Veeam и Acronis, имеют, как принято говорить «российские корни». Последние события ограничили работу некоторых из этих компаний на российском рынке, но, в силу важности ниши, она, конечно, не будет пустовать.