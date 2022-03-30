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Рынок резервного копирования. Основные игроки

Важность для бизнеса средств резервного копирования и восстановления данных растет вместе с объемами данных и их важностью для устойчивой работы предприятия. В России, до недавнего времени, были в той или иной мере представлены все лидеры этого сегмента ИТ-рынка, причем два из них, Veeam и Acronis, имеют, как принято говорить «российские корни». Последние события ограничили работу некоторых из этих компаний на российском рынке, но, в силу важности ниши, она, конечно, не будет пустовать.

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Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»?

Цифровая трансформация ведет к стремительному росту объемов данных, накапливаемых предприятиями, растет их важность, как для повседневной работы, так и для принятия стратегических управленческих решений. Поэтому все большее внимание уделяется созданию систем резервного копирования и восстановления, позволяющих в случае нештатной ситуации восстановить работоспособность ИТ- и производственных систем в кратчайшие сроки.

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Облачное резервное копирование становится все более популярным

Спрос на безопасное и надежное удаленное резервное копирование и восстановление в облаке, потребность минимизировать время простоя будут способствовать дальнейшему росту рынка облачного резервного копирования и восстановления данных.

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