Рынок решений резервного копирования 2022
Рынок средств резервного копирования быстро растет. Кроме «естественных» причин — стремительного увеличения объемов накопленных данных и их важности для работы компаний всех сфер деятельности, немалую роль играют и события последних лет и даже месяцев. Переход на удаленную работу, вызванный коронавируслов, существенно расширил ИТ-периметр предприятий, а, стало быть сделал его гораздо более уязвимым перед атаками вирусов-шифровальщиков. Облачное резервное копирование, популярность которого растет вместе с ростом уровня использования облаков «в целом» позволяет хранить данные в географически отдаленном ЦОД, что бывает полезно в неспокойные времена. Однако геополитические события последних месяцев заставляют переосмыслить концепцию резервного копирования данных в облаке и сделать ставку на гибридное или мультиоблачное резервное копирование, позволяющее уменьшить санкционные риски.
28.03.2022
Рынок резервного копирования. Основные игроки
Читать полностью Важность для бизнеса средств резервного копирования и восстановления данных растет вместе с объемами данных и их важностью для устойчивой работы предприятия. В России, до недавнего времени, были в той или иной мере представлены все лидеры этого сегмента ИТ-рынка, причем два из них, Veeam и Acronis, имеют, как принято говорить «российские корни». Последние события ограничили работу некоторых из этих компаний на российском рынке, но, в силу важности ниши, она, конечно, не будет пустовать.
Важность для бизнеса средств резервного копирования и восстановления данных растет вместе с объемами данных и их важностью для устойчивой работы предприятия. В России, до недавнего времени, были в той или иной мере представлены все лидеры этого сегмента ИТ-рынка, причем два из них, Veeam и Acronis, имеют, как принято говорить «российские корни». Последние события ограничили работу некоторых из этих компаний на российском рынке, но, в силу важности ниши, она, конечно, не будет пустовать.
Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»?
Читать полностью Цифровая трансформация ведет к стремительному росту объемов данных, накапливаемых предприятиями, растет их важность, как для повседневной работы, так и для принятия стратегических управленческих решений. Поэтому все большее внимание уделяется созданию систем резервного копирования и восстановления, позволяющих в случае нештатной ситуации восстановить работоспособность ИТ- и производственных систем в кратчайшие сроки.
Цифровая трансформация ведет к стремительному росту объемов данных, накапливаемых предприятиями, растет их важность, как для повседневной работы, так и для принятия стратегических управленческих решений. Поэтому все большее внимание уделяется созданию систем резервного копирования и восстановления, позволяющих в случае нештатной ситуации восстановить работоспособность ИТ- и производственных систем в кратчайшие сроки.
Облачное резервное копирование становится все более популярным
Читать полностью Спрос на безопасное и надежное удаленное резервное копирование и восстановление в облаке, потребность минимизировать время простоя будут способствовать дальнейшему росту рынка облачного резервного копирования и восстановления данных.
Спрос на безопасное и надежное удаленное резервное копирование и восстановление в облаке, потребность минимизировать время простоя будут способствовать дальнейшему росту рынка облачного резервного копирования и восстановления данных.
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