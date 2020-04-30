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«Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike

Телеком Мобильная связь Интеграция Инфраструктура Облака

Российский оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил для своих абонентов облачное хранилище на базе платформы Cloudike компании «АСД технолоджиз».

Особенностью Cloudike является алгоритм синхронизации данных. Платформа позволяет осуществлять резервное копирование информации абонентов операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. Сервис полностью интегрируется с пакетом услуг оператора, биллингом и единой системой аутентификации. Оплата происходит с баланса абонента.

Игорь Филатов, директор по продукту Cloudike компании «АСД технолоджиз», сказал: «Мы рады сотрудничеству с “Билайном” и надеемся, что новая услуга поможет оператору увеличить среднюю выручку с абонента. Процесс интеграции прошел в рекордные для нас сроки, благодаря активной поддержке команды “Билайна”, все вопросы решались оперативно. В будущем мы планируем расширение функциональности “Облака Билайн”, а также интеграцию с тарифами».

«Облако Билайн» – это персональная служба облачного хранилища, в которой пользователь может загружать фотографии, видео, контакты и другие документы через веб-браузер или мобильное приложение на платформах Android и iOS. Доступ развернут на хостинге внутри России.

Персональное облачное хранилище можно подключить через приложение «Мой Билайн», а также в личном кабинете на сайте оператора.

Возможности сервиса: автозагрузка фото и видео; резервное копирование контактов; семейное облако (выделяет часть облачного хранилища под общие фотографии нескольких пользователей – семьи); очистка памяти; файловый менеджер; защита приложения по PIN/отпечатку пальца.

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Компания “АСД технолоджиз” является одним из лидеров рынка по построению облачных хранилищ с использованием собственного технологического стека. Сегодня проект Cloudike знают не только в России – компания успешно сотрудничает и с зарубежными операторами, такими как Telkomsel, Vodafone и Korea Telecom».

Разработчик Cloudike базируется в Нижнем Новгороде, также имеет офисы в технопарке «Сколково» и в Сеуле (Южная Корея).

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