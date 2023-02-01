VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей

Платформа «Сферум» и «Облако Mail.ru» (входят в группу VK) дарят российским учителям бесплатное хранилище объемом 32 ГБ. Цифровые сервисы VK позволяют сделать процесс обучения более эффективным и удобным. В облаке педагоги смогут бесплатно хранить учебные материалы и делиться ими со своими учениками. Об этом CNews сообщили представители VK.

Учителя-пользователи учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» могут получить бесплатно дополнительные 32 ГБ в «Облаке Mail.ru». Для этого достаточно зайти в приложение с помощью VK ID и размер облачного хранилища автоматически обновится — к базовым 8 ГБ добавятся еще 32 ГБ.

В топ-регионов, уже активно использующих облачные технологии для образовательного процесса, входят Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область.

Благодаря «Облаку Mail.ru» учителя могут работать с большим количеством документов и делиться учебными материалами со школьниками и коллегами в удобном формате — всем пользователям «Облака» доступны для просмотра более 70 форматов файлов — текстовые документы, презентации, изображения и видео. Все файлы проверены «Антивирусом Касперского» и надежно защищены.

Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище. Нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с любого устройства, не занимая место на жестком диске компьютера или в памяти смартфона. Облако работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android, iOS.

Александр Егоров, «Рексофт»: Настало время заниматься цифровой трансформацией, а не декларировать стремление к ней Импортозамещение

«Сферум» – российская информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве.

Сервис был запущен 31 марта 2021 г. По итогам 2022 г. число его пользователей превысило 6 млн. С сентября 2022 г. учебный профиль «Сферум» стал доступен в «VK мессенджере». С его помощью все участники образовательного процесса могут общаться в чатах, осуществлять онлайн-звонки и обмениваться файлами.

«Сферум» также ведет процесс интеграции электронных журналов и дневников в российских регионах. Благодаря этому учителя, ученики и их родителями могут пользоваться безопасным коммуникационным сервисом прямо из ЭЖД.