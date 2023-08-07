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Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud

Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud. Это безопасное хранилище для совместной работы внутри компании, передачи файлов наружу или под другие задачи, которое можно настроить самостоятельно или воспользоваться облачным решением.

«Банки.ру» — финансовая платформа онлайн-сервисов, которая позволяет пользователям подбирать и оформлять финансовые продукты по заданным индивидуальным параметрам.

Чтобы организовать более эффективный и безопасный обмен документацией внутри организации, а также получить возможность легко делиться данными с партнёрами, клиентами и другими контактами вне компании, «Банки.ру» приняли решение интегрировать в свои бизнес-процессы облачное хранилище Nextcloud. В этом им помог корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Технические специалисты провайдера совместно с ИТ-службой «Банки.ру» настроили и перенесли нужные данные в защищённое облачное пространство.

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Nextcloud — это собственный корпоративный портал для хранения и управлениями файлами. SaaS-решение, которое построено с использованием механизмов шифрования и контроля м обеспечивает преимущества совместной работы с файлами в режиме онлайн с соблюдением всех требований безопасности. Помимо файлового хранилища, Nextcloud предлагает многофункциональный сервис Nextcloud Hub, который позволяет делиться и совместно работать над документами, отправлять и получать электронную почту, управлять календарём и использовать видеочаты.

В настоящее время сотрудники «Банки.ру» используют Nextcloud от Cloud4Y для безопасного хранения, обмена и совместной работы с внутренней документацией.

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