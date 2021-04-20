Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями

Разработчик из Италии Pato05 создал облачный сервис Uploadgram, позволяющий пользователям загружать файлы на серверы мессенджера Telegram. Сервис полностью бесплатный, и на него можно загружать файлы любых объемов без ограничений по времени хранения.

«Облачный» Telegram

Мессенджер Павла Дурова Telegram превратился в полноценное и полностью бесплатное облачное хранилище, работающее почти без ограничений. Такую возможность реализовал пользователь GitHub с никнеймом Pato05 – он запустил сервис Uploadgram, позволяющий загружать файлы на серверы Telegram и хранить их там.

В профиле Pato05 не сказано, является ли он разработчиком Telegram, бывшим или нынешним. В его Twitter говорится, что он проживает в Италии и зарабатывает на жизнь веб-дизайном и программированием на PHP.

На момент публикации материала Uploadgram существовал в виде Android-приложения и Telegram-бота, плюс Pato05 запустил фирменный веб-сайт, позволяющий загружать файлы на серверы мессенджера через браузер с настольного ПК, ноутбука или мобильного устройства.

Фирменный логотип Uploadgram

Выпускать Uploadgram в виде отдельного приложения для Apple iOS разработчик сервиса пока не планирует. Он объясняет это тем, что, помимо прочего, не может потянуть расходы на публикацию приложения в App Store. Pato05 опубликовал в своем GitHub-репозитории весь исходный код проекта и не возражает против того, чтобы кто-нибудь другой написал ПО для iPhone и iPad вместо него.

В магазине Google Play приложения Uploadgram для Android на момент публикации материала тоже не было. Пока неизвестно, планирует ли Pato05 загружать его туда, но скачать готовый к установке дистрибутив он позволяет из своего GitHub-репозитория. На 20 апреля 2021 г. утилита была доступна в версии 1.0.0. beta.6 и «весила» 12 МБ. Для ее установки на смартфон или планшет на базе Android не нужны дополнительные манипуляции с гаджетом – достаточно будет скопировать дистрибутив в его память и запустить.

Как работает «облако»

Редакция CNews протестировала работоспособность всех существующих версий Uploadgram. Интерфейс проекта выполнен полностью на английском языке, но сводится к всего лишь одной основной кнопке – Upload («загрузить»). По ее нажатию появляется окно файлового менеджера, в котором можно выбрать необходимые для загрузки файлы.

Главная страница веб-версии сервиса

При этом сервис не накладывает никаких ограничений ни на «вес» загружаемого файла, ни на время его хранения – Uploadgram позволил закачать на сервер Telegram документы объемом от нескольких килобайтов до нескольких сотен мегабайтов.

Список загруженных в облако файлов

Для работы с Uploadgram наличие профиля в Telegram не требуется – к примеру, если загружать файлы с ПК, то можно закрыть программу мессенджера, а сам Uploadgram никакой авторизации, как и регистрации, пока не потребует.

После загрузки файлов каждому из них будет присвоены дата его появления на сервере и прямая ссылка на загрузку. Ею можно делиться в любом сервисе общения – социальных сетях, других мессенджерах, в электронной почте и др.

Меню редактирования и удаления файлов

Название любого из закачанных файлов можно редактировать. Также пользователю доступна возможность их удаления с серверов Telegram, например, если надобность в нем пропала, или если он был загружен по ошибке. Функции переименования или удаления будут доступны пользователю ровно до момента очищения им cookie-файлов в своем браузере.

Мобильное ПО и бот Uploadgram

Android-приложение Uploadgram работает по схеме, аналогичной той, что используется в веб-версии сервиса. Сразу после установки оно запросит доступ только к файловой системе, чтобы иметь возможность «видеть» хранящиеся в памяти устройства файлы – доступ к контактам, SMS и другим персональным данным утилите не требуется.

Android-приложение Uploadgram внешне не отличается от веб-версии

Основной экран содержит всю ту же единственную кнопку Upload, и загруженные файлы будут появляться на нем же. Касание к любому из них выдаст меню с прямой ссылкой на файл, а также с кнопками переименования и удаления. Авторизацию в Telegram приложение, как и веб-версия, не требует.

Telegram-бот Uploadgram пугает расширенным сводом правил

По тому же принципу функционирует и бот в Telegram. Разница лишь в том, что бот более детально расписывает правила сервиса и то, как он работает с cookies и IP-адресом пользователя.

Что нельзя загружать

Автор Uploadgram установил несколько ограничений на загрузку, которые могут привести к удалению файлов, а также к блокировке пользователя. Последнее, стоит отметить, обходится отчисткой cookies в браузере.

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В первую очередь Pato05 запрещает загружать при помощи его сервиса порнографию и/или материалы, в том или ином виде пропагандирующие насилие. Второе правило запрещает использовать Uploadgram для обмана пользователей тем или иным способом. Оба эти правила разработчик не конкретизировал, то есть пока неясно, что именно он имеет в виду под «обманом» или «пропагандой насилия».