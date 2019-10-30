2domains снижает цены на весь shared-хостинг и вводит новые ультрадешёвые тарифы
Лоукостер профессиональных хостинг-услуг 2domains снизил цены на виртуальный хостинг. Например, ранее тариф Host-1 можно было приобрести за 209 рублей, теперь месяц использования хостинга с аналогичными характеристиками обойдётся от 181 рублей. При оплате услуг на срок от 3 месяцев, как и прежде, клиенты получают дисконт до 45%.
Кроме того, для категорий «Скорость» и «Мощность+» существенно увеличилось дисковое пространство. Так, для VIP-1 теперь доступно 30 Гб вместо 20 Гб, как было ранее. Это позволит владельцам самых разных сайтов и сложных ecommerce-проектов качественно улучшить свои проекты, сэкономив средства.
Отдельно стоит отметить появления новой линейки эконом-тарифов: Start, Optimal и Great. Они включают PHP, MySQL и быстрые диски SSD с объёмом памяти от 1 до 5 Гб, а значит, поддерживают все популярные CMS. Start идеально подойдёт для блогов, простых лендингов, визиток и других веб-сайтов, которые обычно необходимы на старте бизнеса, а Optimal и Great пригодятся опытным предпринимателям для проведения маркетинговых тестов по различным продуктам.
В зависимости от выбранного тарифа цена варьируется от 53 до 73 рублей в месяц с учётом максимальной скидки. В случае роста проекта и повышения посещаемости ресурса можно в любой момент перейти на более производительный тариф.
|Тариф
|Было
|Стало
|Start
|-
|53
|Optimal
|-
|63
|Great
|-
|73
|Host-Lite
|83
|-
|Host-Basic
|-
|69
|Host-A
|95
|84
|Host-B
|179
|157
|Host-0
|129
|113
|Host-1
|209
|181
|Host-3
|323
|289
|VIP-1
|539
|483
|VIP-2
|659
|571
|VIP-3
|959
|849
Ознакомиться с новыми ценами и заказать хостинг можно по адресу: https://2domains.ru/hosting/shared.
Сервис 2domains работает на российском рынке с 2008 года. За это время завоевал доверие десятков тысяч клиентов. Ключевая ценность для пользователей в доступности услуг: 2domains позволяет регистрировать национальные доменные имена по себестоимости, а услуги хостинга можно получить по одним из самых низких цен на рынке. Клиенты называют 2domains лоукостером хостинг-услуг и регистрации доменов. Сервис является партнёром хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.