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Облако Mail: тренд на семейные фотоархивы возвращается

Облако Mail совместно с Hi-Tech Mail провели опрос на тему отношения россиян к архивным семейным альбомам. Более 80% россиян хранят важные для себя фотографии, но лишь немногие делают это системно. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Большинство участников опроса (63%) считают, что очень важно сохранять семейные фото для будущих поколений. Это подтверждает интерес к восстановлению поврежденных снимков: около половины респондентов (43%) уже восстанавливали их сами или обращались к специалистам. Почти 20% тоже хотели бы заняться этим, но не знают, как.

42% опрошенных уже оцифровали фотоархив и сохранили его в облаке или на компьютере. Однако больше половины (58%) респодентов еще не перешли на современные технологии — хранят фотографии в бумажных альбомах и коробках.

Самыми популярными методами восстановления фото оказались онлайн-сервисы, мобильные приложения и программы для фотокоррекции (более 66%). Треть (32%) предпочитает довериться профессионалам и выбирает услуги фотоателье.

Несмотря на то, что россияне считают важным сохранение фотоархивов, им часто не хватает времени — так ответили больше половины опрошенных (55,4%). Другие также отмечают отсутствие навыков (25%) и специальной техники (10%).

Опрос проводился в июне 2025 г. среди читателей Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 3,7 тыс. человек из разных регионов России.

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