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В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото

С помощью встроенного редактора можно менять фотографии, создавать из них коллажи и загружать в соцсети прямо из библиотеки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Редактор уже доступен в галерее приложений на Android и iOS: в любой момент, не выходя из приложения, пользователь может кадрировать фотографии, накладывать фильтры и создавать коллажи из двух, трёх или даже четырёх снимков. При этом редактировать отобранные для коллажа изображения можно как по отдельности, так и все одновременно.

Получившуюся фотографию можно сохранить вместо оригинала или в дополнение к нему, а также поделиться в социальных сетях или мессенджерах.

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редактор фото в приложении «Облака Mail.ru»

«Теперь обрезать фото, сделать коллаж и поправить настройки яркости и контраста можно сразу в приложении, и быстро поделиться кадрами в социальных сетях. Скоро в мобильном “Облаке” появятся новые эффекты для обработки, редактор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.

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