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Сервисы Mail.ru запустили единую подписку Mail Space

Подписка Mail Space открывает больше возможностей для пользователей «Почты» и «Облака Mail.ru» —дополнительное место для писем и файлов, быструю загрузку, обмен файлами до 100 Гб и отсутствие рекламы. Об этом CNews сообщили представители VK.

В подписке предусмотрена гибкая тарифная сетка, чтобы каждый смог выбрать для себя оптимальный объем облачного хранилища. Цены на самые популярные тарифы стали выгоднее. Например, годовой тариф на 256 ГБ стал дешевле на 46%, а годовая подписка на 4 ТБ стала выгоднее на 50% по сравнению с аналогичными тарифами 2022 г.

С 15 мая по 30 июня 2023 г. на все тарифы будет действовать дополнительная скидка до 75%, так годовая подписка на 128 ГБ будет стоить всего 499 руб., а на 512 ГБ — 999 руб.

Оплатить подписку можно в один клик в приложении на iOS или Android, в веб и мобильной версии «Облака» через VK Pay, банковской картой или другим удобным способом.

Для тех, кто привык держать свои письма и файлы в порядке и всегда следит за количеством места в едином хранилище «Почты» и «Облака Mail.ru», обновилась возможность очистки писем и файлов, теперь удалить большие файлы, прочитанные письма, папки, которыми с вами делились друзья и коллеги можно одним нажатием из десктопной версии. Умные алгоритмы не предложат вам удалять новые, важные или непрочитанные входящие, так что пользователь не потеряет нужные файлы при очистке.

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Благодаря технологиям машинного обучения пользоваться сервисами Mail.ru безопасно и удобно — «Почта» быстро разбирает все входящие по папкам, а «Облако» распознает объекты и лица, отбирает лучшие кадры и формирует из них подборки. Для безопасности пользователей все вложения и файлы в «Почте» и «Облаке Mail.ru» проверяются технологиями «Лаборатории Касперского».

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Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи «умной» обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи.

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