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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прокудин Сергей



16.04.2025 «VK Доска» обновилась и увеличила производительность 1
05.12.2024 В суперприложении Mail стала доступна сквозная навигация 1
19.09.2024 В «VK Доске» стало доступно быстрое копирование и поддержка новых форматов 1
19.08.2024 VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска» 1
13.08.2024 VK запустила новый образовательный сервис 1
30.08.2001 Google.ru теперь принадлежит киберсквоттеру 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Прокудин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 4
Google LLC 11904 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6396 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1208 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 190 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 284 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5476 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 30 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 119 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4881 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 270 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 148 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4043 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2990 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2938 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 1
Умные платформы 1731 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11322 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9326 1
VK Доска - ВК Доска 7 3
VK Tutoria 2 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 78 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 182 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1973 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1602 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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