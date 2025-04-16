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Прокудин Сергей
|16.04.2025
|«VK Доска» обновилась и увеличила производительность 1
|05.12.2024
|В суперприложении Mail стала доступна сквозная навигация 1
|19.09.2024
|В «VK Доске» стало доступно быстрое копирование и поддержка новых форматов 1
|19.08.2024
|VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска» 1
|13.08.2024
|VK запустила новый образовательный сервис 1
|30.08.2001
|Google.ru теперь принадлежит киберсквоттеру 1
Прокудин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 4
|Google LLC 11904 1
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