«VK Доска» расширила функционал

«VK Доска» представила ряд обновлений для удобства работы с отдельными элементами. Пользователи могут добавлять свои проекты в «Избранное», устанавливать настройки авторства на стикерах и делиться ссылками на конкретные элементы доски. Также улучшения коснулись редактора изображений и цветовых инструментов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис позволяет добавлять часто используемые доски в «Избранное» на главной странице. Это поможет быстро переходить к своим важным проектам без их поиска.

Имя автора теперь указывается на стикерах, а пользователи могут устанавливать настройки — скрыть или показать подпись. Также теперь можно делится конкретными элементами — достаточно скопировать ссылку и отправить ее коллегам, чтобы те могли сразу перейти к нужному объекту. Данная функция будет особенно полезна при работе с большими пространствами.

В цветовой палитре появилась настройка прозрачности для фигур, а с помощью инструмента «Пипетка» можно копировать цвет с любого элемента в виртуальном пространстве и применять его к другим объектам. Это, например, позволит создать уникальный проект в корпоративных цветах.

Расширение функционала коснулось и редактора изображений — пользователи могут быстро масштабировать картинки прямо в интерфейсе «Доски».

«Современные инструменты для совместной работы должны быть не только функциональными, но и интуитивно понятными. В этом обновлении мы сделали акцент на удобстве и гибкости: теперь пользователи могут быстрее находить нужные доски, эффективнее взаимодействовать с контентом и точнее доносить идеи», — сказал Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления «VK Доска».