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VK Доска ВК Доска

VK Доска - ВК Доска

VK Доска позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе. Сервис будет полезен для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. Совместная работа доступна пользователям без ограничений количества участников и создаваемых виртуальных досок. 


16.04.2025 «VK Доска» обновилась и увеличила производительность 2
31.10.2024 «VK Доска» стала доступна на мобильных устройствах 1
27.09.2024 В VK Tutoria стали доступны групповые занятия 2
19.09.2024 В «VK Доске» стало доступно быстрое копирование и поддержка новых форматов 5
05.09.2024 В VK WorkSpace появились онлайн-доска и сервис заметок для команд 1
30.08.2024 «VK Доска» представила функциональность переноса данных 2
19.08.2024 VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска» 3

Публикаций - 7, упоминаний - 16

VK Доска и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 4
VK - Mail.ru Group 3475 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 270 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6396 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5476 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 284 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 78 3
VK Tutoria 2 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 145 1
Прокудин Сергей 6 3
Чижиков Михаил 21 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1973 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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