Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK Доска ВК Доска
VK Доска позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе. Сервис будет полезен для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. Совместная работа доступна пользователям без ограничений количества участников и создаваемых виртуальных досок.
|16.04.2025
|«VK Доска» обновилась и увеличила производительность 2
|31.10.2024
|«VK Доска» стала доступна на мобильных устройствах 1
|27.09.2024
|В VK Tutoria стали доступны групповые занятия 2
|19.09.2024
|В «VK Доске» стало доступно быстрое копирование и поддержка новых форматов 5
|05.09.2024
|В VK WorkSpace появились онлайн-доска и сервис заметок для команд 1
|30.08.2024
|«VK Доска» представила функциональность переноса данных 2
|19.08.2024
|VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска» 3
VK Доска и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 4
|VK - Mail.ru Group 3475 2
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 270 1
|MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 78 3
|VK Tutoria 2 1
|VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 145 1
|Прокудин Сергей 6 3
|Чижиков Михаил 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.