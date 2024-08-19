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VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска»

VK представила бета-версию нового бесплатного сервиса — «VK Доска». Он позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе. Сервис будет полезен для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. Совместная работа доступна пользователям без ограничений количества участников и создаваемых виртуальных досок.

В «VK Доске» пользователям доступно виртуальное интерактивное пространство, где они могут создавать масштабируемые умные доски со стикерами, фигурами, добавлять текст, изображения, ссылки и другие элементы, а также устанавливать таймер для продуктивной работы в строго отведенное время. Сервис позволяет легко и удобно организовывать совместное рабочее пространство, делиться задачами, отслеживать прогресс и обсуждать идеи с коллегами.

В ближайшее время пользователи «VK Доски» смогут бесплатно сохранить и перенести данные из других сервисов и вернуться к доработке виртуальных пространств позже.

«Новый продукт «VK Доска» станет незаменимым пространством для всех, кто работает над проектами, обучением и нуждается в помощи визуальных инструментов, а также ценит удобство и эффективность. Простой и интуитивно понятный интерфейс сервиса поможет пользователям добиваться лучших результатов», — отметил Сергей Прокудин, руководитель проекта «VK Доска».

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