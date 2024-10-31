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«VK Доска» стала доступна на мобильных устройствах

«VK Доска» теперь доступна для работы со смартфонов и планшетов. Мобильный редактор досок с широким выбором инструментов сделает процесс работы еще более удобным и эффективным. В мобильной версии представлена полная функциональность сервиса: возможность создавать, редактировать и делиться виртуальными пространствами. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru.

Прямо со своих смартфонов и планшетов пользователи могут создавать масштабируемые умные доски, добавлять изображения и ссылки, а также стикеры, фигуры и текстовые элементы, которые теперь поддерживают полноценное форматирование. Кроме этого, доступна возможность установки таймера для более продуктивной работы.

Пользователи смогут воспользоваться новыми готовыми шаблонами, в том числе: майнд-мэп, командное ретро, схема описания бизнес-процессов. С помощью шаблонов можно создавать новые доски, либо добавлять их в уже существующую пространства. Помимо этого, у пользователей появилась возможность визуального отключения курсоров других участников во время совместной работы. Это позволит сосредоточиться на своих задачах и минимизировать отвлекающие факторы, создавая более продуктивную рабочую среду.

Также новая функция экспорта виртуальной доски или выбранного фрагмента в PDF-формате позволит сохранить наработки в удобном виде, а справочный раздел поможет найти доступные сочетания горячих клавиш.

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