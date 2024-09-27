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В VK Tutoria стали доступны групповые занятия

VK Tutoria, бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников, запустил новые возможности для проведения онлайн-уроков. Пользователям стали доступны групповые занятия, а также перенос и сохранение данных из Miro прямо во встроенный сервис «VK Доска». Об этом CNews сообщили представители Mail.ru.

Теперь платформа позволяет создавать неограниченное количество учебных групп, в каждой из которых может находиться до 100 участников. Пользователи могут называть каждую группу по своему желанию и приглашать учеников по специальной ссылке.

Также в сервисе можно проводить быстрые занятия без предварительного создания групп: для этого нужно лишь начать урок и поделиться уникальной ссылкой-приглашением любым удобным способом.

Кроме этого, в интегрированном сервисе «VK Доски» появилась функциональность переноса визуальных и текстовых элементов из Miro. Пользователи смогут импортировать данные, а также продолжить с ними работу. Для каждого нового виртуального пространства будет создана доска с таким же наименованием и правами владельца. Это позволит репетиторам без лишних усилий перенести свои наработки и материалы. Также при создании занятия пользователям доступен выбор виртуального пространства из списка досок для проведения урока.

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