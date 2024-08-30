«VK Доска» представила функциональность переноса данных

«VK Доска» (работает в бета-версии) поможет пользователям перенести и сохранить свои данные из зарубежной платформы для совместной работы Miro. Это позволит не потерять важные визуальные и текстовые элементы, а также продолжить с ними работать позже. Для каждого нового виртуального пространства будет создана доска с таким же наименованием и правами владельца.

Для того, чтобы воспользоваться переносом, пользователю будет необходимо перейти в соответствующий раздел «VK Доски» и авторизоваться в Miro. После аутентификации станет доступна новая функциональность и список ранее сохраненных виртуальных досок. В рамках переноса пользователь сможет сохранить все привычные элементы для полноценной работы: фигуры с форматированием цвета и обводки, включая текстовые блоки; связи между фигурами (стрелки); стикеры, в том числе с текстом внутри; тексты, расположенные вне фигур; картинки; фреймы; шаблоны, при условии, что в Miro они составлены из стандартных фигур.

Также пользователям доступен перенос контента с неограниченным количеством как личных досок, так и тех, к которым у них есть доступ в Miro. Для каждого нового виртуального пространства будет создана виртуальная доска с таким же наименованием и правами владельца.