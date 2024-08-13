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VK запустила новый образовательный сервис

VK запустила новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников — VK Tutoria. На онлайн-платформе пользователи смогут проводить занятия, управлять своим расписанием, хранить и делиться учебными материалами, а также использовать набор инструментов для продуктивной работы. Кроме того, в сервисе есть функционал создания удобного личного кабинета для преподавателя и ученика.

VK Tutoria объединяет в себе преимущества таких сервисов для продуктивности как «Календарь», «Заметки», хранилища данных «Облако Mail.ru», встроенную интерактивную доску для совместной работы, а также ключевые средства коммуникации — «VK Мессенджер» и «VK Звонки».

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На данный момент онлайн-платформа не имеет ограничений по количеству учеников и занятий, а также является бесплатной для всех желающих. Занятия могут проходить как в мобильной, так и в веб-версии сервиса. Авторизация на платформе доступна с помощью VK ID: преподаватели и ученики смогут зайти в сервис одним кликом без дополнительного ввода данных и сложной процедуры регистрации.

«Мы верим, что запуск сервиса VK Tutoria поможет улучшить процесс передачи знаний с помощью цифровых технологий. Наша цель — предоставить каждому репетитору возможность просто и легко делиться знаниями со своими учениками и делать это в удобном формате. Сервис уже доступен для широкого круга пользователей, и мы приглашаем всех к нему присоединиться», — сказал Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления VK Tutoria.

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